Bộ GD&ĐT: Phân luồng không mang tính ép buộc học sinh

TPO - Bộ GD&ĐT quy định, học sinh phải được cung cấp đầy đủ thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc phân luồng, hướng nghiệp không mang tính ép buộc các em.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 16 quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục nhằm cụ thể hóa các quy định về đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS và THPT.

Thông tư mới quy định rõ công tác giáo dục hướng nghiệp phải được thực hiện xuyên suốt, phù hợp với tâm sinh lí và cấp học của học sinh.

5 nội dung cốt lõi bao gồm: cung cấp thông tin về nghề nghiệp và thị trường lao động; hỗ trợ học sinh khám phá, tự nhận thức về sở trường và năng lực bản thân; phát triển kĩ năng lựa chọn nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp thực tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác hướng nghiệp.

Bộ GD&DT quy định, học sinh được cung cấp thông tin nghề nghiệp để các em tự lựa chọn

Để hiện thực hóa các nội dung này, các nhà trường sẽ triển khai thông qua việc tích hợp vào các môn học và hoạt động giáo dục chính khóa; tổ chức tư vấn chuyên sâu trực tiếp và trực tuyến.

Cùng với đó, thông tư cũng quy định việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các tổ chức, doanh nghiệp để mang lại môi trường trải nghiệm thực tiễn cho học sinh.

Đối với công tác phân luồng, Thông tư 16 hướng dẫn cụ thể việc định hướng lộ trình học tập và nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và THPT.

Trong đó, việc phân luồng không mang tính ép buộc mà dựa trên nguyên tắc: phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh; gắn kết chặt chẽ với nhu cầu nhân lực của từng vùng, miền và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục.

Các nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các hướng đi như học tiếp lên THPT, học nghề, hoặc tham gia thị trường lao động đối với học sinh sau THCS; học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đi làm đối với học sinh sau THPT. Điều này giúp học sinh và gia đình đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp nhất.

Để Thông tư đi vào thực tiễn hiệu quả, văn bản quy định rõ các tiêu chuẩn về điều kiện bảo đảm, bao gồm: bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về hướng nghiệp; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị tối thiểu; phát triển hệ thống tài liệu, học liệu; bố trí kinh phí thực hiện.

Thông tư 16 cũng phân định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, UBND các cấp, sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông, cũng như khuyến khích sự tham gia đóng góp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Bộ GD&ĐT cho rằng, Thông tư 16 tạo khuôn khổ pháp lí đầy đủ giúp các địa phương triển khai công tác hướng nghiệp, phân luồng một cách bài bản, khoa học. Qua đó, không chỉ bảo đảm quyền được định hướng nghề nghiệp của mọi học sinh mà còn góp phần giải quyết bài toán nhân lực, tránh lãng phí nguồn lực của xã hội.