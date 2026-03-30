Cảnh dẫn giải cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng đồng phạm đến tòa

Hoàng An
TPO - Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ bị cáo buộc nhận hối lộ 200.000 USD để chỉ đạo cấp dưới "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân và liên doanh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Sáng 30/3, cảnh sát dẫn giải bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, chuẩn bị cho phiên xét xử sơ thẩm.

Trong vụ án, ông Thắng bị cáo buộc nhận hối lộ 200.000 USD để chỉ đạo cấp dưới "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân trúng các gói thầu: Số 13 và 17 thuộc Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Theo cáo buộc, những gói thầu của 4 dự án nêu trên đều do các Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ làm Chủ đầu tư.

Hầu tòa cùng ông Thắng còn hơn 20 bị cáo khác, trong đó có bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) người được xem là chủ mưu thực hiện hành vi "thông thầu". Nhóm này bị xét xử các tội “Đưa hối lộ”; "Nhận hối lộ"; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, phiên tòa hôm nay có bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) bỏ trốn, đang bị truy nã.

Trước phiên xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi bị cáo ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị cáo không có mặt được xem là tự từ bỏ quyền bào chữa.

Viện Kiểm sát cáo buộc toàn vụ án, bị cáo Nguyễn Hải Thanh nhận tổng số 6,25 tỷ đồng liên quan dự án hồ Bản Mồng và dự án hồ Cánh Tạng.

Hình ảnh cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến tòa:

Bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ.
Ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, hầu tòa cùng với ông Thắng còn 9 bị cáo khác, là lãnh đạo các Ban được phân công làm chủ đầu tư dự án.
Từ hơn 7h30, cảnh sát dẫn giải bị cáo đến tòa, bên cạnh là người thân và luật sư của bị cáo.
Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm Chủ tọa phiên tòa; 1 Kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội, 4 Kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao (biệt phái) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.
Hội đồng xét xử triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện các cơ quan, công ty.
Ngoài ra, có khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 22 bị cáo.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 7 ngày.
Cảnh sát dẫn giải các bị cáo lên hội trường xét xử trên tầng 3 Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
