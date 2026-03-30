Bầu chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Điện Biên

Thành Đạt
TPO - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh.

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Điện Biên, khóa XVI.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: bà Cao Thị Tuyết Lan và ông Bùi Minh Hải.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu trưởng các ban của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phát biểu tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Điện Biên đã bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ mới gồm ông Lò Văn Cương, ông Nguyễn Văn Đoạt và ông Nguyễn Minh Phú.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Điện Biên năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các cấp, ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, công tác nhân sự HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 được xác định là nhiệm vụ then chốt, đã được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị, đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm, lựa chọn những người đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới.

HĐND tỉnh cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời tăng cường phối hợp, phát huy chức năng giám sát, bảo đảm vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Sầm Phúc

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cam kết phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, kế thừa kinh nghiệm các nhiệm kỳ trước, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tăng cường đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung đổi mới tổ chức, hoạt động HĐND theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng kỳ họp, ban hành nghị quyết bảo đảm khoa học, khả thi; tăng cường giám sát, gắn với trách nhiệm thực thi.

Ông Lê Thành Đô nhấn mạnh, HĐND tỉnh Điện Biên sẽ đẩy mạnh tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất, lắng nghe, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

