Bầu chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Điện Biên

TPO - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh.

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Điện Biên, khóa XVI.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: bà Cao Thị Tuyết Lan và ông Bùi Minh Hải.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu trưởng các ban của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phát biểu tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Điện Biên đã bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ mới gồm ông Lò Văn Cương, ông Nguyễn Văn Đoạt và ông Nguyễn Minh Phú.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Điện Biên năm 2026.