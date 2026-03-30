Kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới

Hữu Huy - Tường Minh
TPO - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh.

Sáng 30/3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để làm công tác kiện toàn bộ máy của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X khẳng định: Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh trong bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh và bầu Hội thẩm Nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận dân chủ; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đại biểu HĐND trong việc quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Tường Minh

Tại kỳ họp, với số phiếu tín nhiệm đạt 100% (81/81 phiếu), ông Nguyễn Mạnh Hùng được các đại biểu tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới, gồm: bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn.

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập các Ban của HĐND tỉnh, giới thiệu nhân sự để bầu Trưởng ban của các Ban chuyên trách HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tái cử chức Chủ tịch HĐND Tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới. Ảnh: Tường Minh

Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. HĐND tỉnh bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khóa X, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI. Ảnh: Tường Minh

5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm : ông Nguyễn Hồng Thanh, ông Nguyễn Minh Lâm, ông Đoàn Trung Kiên, ông Phạm Tấn Hòa và ông Huỳnh Văn Sơn.

HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

#Nguyễn Mạnh Hùng #HĐND Tây Ninh #Chủ tịch HĐND tỉnh #tỉnh Tây Ninh #lãnh đạo #nhiệm kỳ 2026 - 2031

