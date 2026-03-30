Ông Nguyễn Đức Tuy tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

TPO - 66/66 đại biểu có mặt đã tán thành bầu ông Nguyễn Đức Tuy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 30/3, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Đức Tuy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Qua bỏ phiếu, 66/66 đại biểu có mặt tán thành bầu ông Nguyễn Đức Tuy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Đức Tuy (53 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai); trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế, Tiến sĩ Kinh tế; cao cấp Lý luận chính trị. Trước tháng 7/2025, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum. Từ tháng 7/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tuy.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bầu các ông, bà Nguyễn Cao Phúc, Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.