Hơn 4.100 nhà ở bị hư hỏng sau dông lốc ở Lào Cai

TPO - Mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra từ ngày 29 đến sáng 30/3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm hơn 4.100 nhà dân bị hư hỏng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ ngày 29/3 đến ngày 30/3, mưa vừa đến mưa to, kèm theo dông lốc và gió giật mạnh xuất hiện tại nhiều xã, phường như Cát Thịnh, Tà Xi Láng, Nghĩa Tâm, Hạnh Phúc, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Trạm Tấu… gây thiệt hại trên diện rộng.

Toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 3 người bị thương do dông lốc. Hơn 4.160 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 7 nhà bị sập hoàn toàn, còn lại nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng từ 30 - 50%. Riêng khu vực Cầu Thia và Nghĩa Lộ là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với nhiều căn nhà bị tốc mái.

Cây đổ trong mưa dông làm đứt dây điện, đè hư hỏng một số ô tô.

Không chỉ nhà ở, dông lốc còn làm hư hại 5,6 ha hoa màu và cây trồng; 7 trường học bị tốc mái; 2 nhà văn hóa bị hư hỏng nặng. Một số cột điện bị đổ, dây điện bị đứt gây gián đoạn cục bộ hệ thống điện. Tại xã Hạnh Phúc, nhiều cây xanh lớn bật gốc chắn ngang đường.

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do dông lốc khoảng 25,6 tỷ đồng.

Ngay sau thiên tai, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, dọn dẹp hiện trường, gia cố lại mái nhà. Các trường hợp bị thương đã được đưa đi cấp cứu, sức khỏe cơ bản ổn định.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái do dông lốc.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông kèm lốc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương nhanh chóng rà soát thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân, nhất là các hộ bị tốc mái; đồng thời triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ nhà ở, sản xuất.

Dự báo thời tiết thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện mưa dông, lốc và gió giật mạnh, các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại.