Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hơn 4.100 nhà ở bị hư hỏng sau dông lốc ở Lào Cai

Thành Đạt - Văn Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra từ ngày 29 đến sáng 30/3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm hơn 4.100 nhà dân bị hư hỏng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ ngày 29/3 đến ngày 30/3, mưa vừa đến mưa to, kèm theo dông lốc và gió giật mạnh xuất hiện tại nhiều xã, phường như Cát Thịnh, Tà Xi Láng, Nghĩa Tâm, Hạnh Phúc, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Trạm Tấu… gây thiệt hại trên diện rộng.

Toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 3 người bị thương do dông lốc. Hơn 4.160 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 7 nhà bị sập hoàn toàn, còn lại nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng từ 30 - 50%. Riêng khu vực Cầu Thia và Nghĩa Lộ là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với nhiều căn nhà bị tốc mái.

30185.jpg
30180.jpg
Cây đổ trong mưa dông làm đứt dây điện, đè hư hỏng một số ô tô.

Không chỉ nhà ở, dông lốc còn làm hư hại 5,6 ha hoa màu và cây trồng; 7 trường học bị tốc mái; 2 nhà văn hóa bị hư hỏng nặng. Một số cột điện bị đổ, dây điện bị đứt gây gián đoạn cục bộ hệ thống điện. Tại xã Hạnh Phúc, nhiều cây xanh lớn bật gốc chắn ngang đường.

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do dông lốc khoảng 25,6 tỷ đồng.

Ngay sau thiên tai, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, dọn dẹp hiện trường, gia cố lại mái nhà. Các trường hợp bị thương đã được đưa đi cấp cứu, sức khỏe cơ bản ổn định.

30182.jpg
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái do dông lốc.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông kèm lốc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương nhanh chóng rà soát thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân, nhất là các hộ bị tốc mái; đồng thời triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ nhà ở, sản xuất.

Dự báo thời tiết thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện mưa dông, lốc và gió giật mạnh, các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Xem thêm

Cùng chuyên mục