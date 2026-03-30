Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM khóa mới

Ngô Tùng
TPO - Tại kỳ họp đầu tiên của HĐND TPHCM khóa XI, 121/123 đại biểu có mặt (98,37%) đã bầu ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 30/3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự của HĐND, UBND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM tiến hành quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND và trưởng các Ban HĐND thành phố khóa XI (2026-2031); bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố khóa XI.

Ông Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI Võ Văn Minh đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, để đại biểu xem xét bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, 121/123 đại biểu (98,37%) có mặt tại kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu tiến hành bầu các chức danh chủ chốt UBND TPHCM khóa XI. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán tỉnh Long An (cũ), nay là Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Địa chất học; Cao cấp lý luận chính trị.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình giới thiệu các nhân sự để kỳ họp bầu giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI.

Kết quả, HĐND TPHCM đã bầu các nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy, ông Nguyễn Công Vinh.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình danh sách các nhân sự để bầu làm Ủy viên UBND TPHCM khóa XI.

Sau đó, các đại biểu đã bầu cử và HĐND TPHCM cũng thông qua nghị quyết xác nhận kết quả công nhận Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, gồm:

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm.

Ông Phạm Văn Nghì - Chánh Thanh tra thành phố.

Ông Dương Hồng Thắng - Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Ngô Tùng
Xem thêm

Cùng chuyên mục