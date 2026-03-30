Ùn tắc do cấm cầu Long Biên, cảnh sát phải điều tiết nhiều loại xe qua cầu Vĩnh Tuy

TPO - Sáng nay (30/3) là ngày đi làm, đi học đầu tiên kể từ khi có 'lệnh' cấm xe lưu thông qua cầu Long Biên, nên các phương tiện dồn về cầu Chương Dương, gây ùn tắc trên cầu và nhiều tuyến đường dẫn. Đội CSGT số 5 cho biết, đã điều tiết nhiều loại xe đi sang cầu Vĩnh Tuy để giảm ùn ứ.

Trong sáng nay, cầu Chương Dương đã xảy ra ùn tắc do lưu lượng tăng đột biến khi cơ quan chức năng thực hiện cấm xe lưu thông qua cầu Long Biên để sửa chữa 60 ngày. Mặc dù phương án tổ chức, điều tiết giao thông đã thực hiện từ cuối tuần qua, nhưng do hằng ngày lưu lượng xe máy, xe thô sơ qua cầu Long Biên, nhất là chiều Long Biên, Bồ Đề - Hoàn Kiếm đông nên khi lượng xe này đổ dồn về cầu Chương Dương đã gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng, gây ùn tắc .

Thời điểm từ 8 – 9h sáng nay, cùng với chiều cầu hướng Long Biên - Hoàn Kiếm ùn tắc, giao thông trên các tuyến đường dẫn về cầu như Nguyễn Văn Cừ, Đê Xuân Quang - Long Biên, Lâm Du, Ngọc Lâm… cũng ùn tắc kéo dài. Đến Thời điểm 10h sáng nay, ùn tắc vẫn xảy ra trên chiều đường về cầu Chương Dương trên các tuyến phố: Nguyễn Văn Cừ, Đê Xuân Quang - Long Biên.

Do ùn tắc trên cầu Chương Dương kéo dài, trong sáng nay các tổ CSGT của Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội đã điều tiết nhiều loại xe, trong đó có xe buýt, xe khách hợp đồng di chuyển sang cầu Vĩnh Tuy để qua sông Hồng.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, mặc dù đã có phương án phân luồng, tổ chức giao thông và thực hiện trong 2 ngày cuối tuần khi đóng rào cấm cầu Long Biên, nhưng sáng nay vẫn xảy ra ùn ứ trên cầu Chương Dương. Do vậy, trong giờ cao điểm CSGT đã phải điều tiết một số loại xe trong đó có xe buýt, xe khách hợp đồng… đi sang cầu Vĩnh Tuy để vào nội thành.

Trong những ngày tới, Đội CSGT số 5 tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, điều tiết nêu trên và kiến nghị với cơ quan quản lý giảm tần suất qua cầu Chương Dương trong giờ cao điểm với những xe ít khách, xe chạy rỗng.

Thực trạng giao thông tại cầu Chương Dương sáng 30/3:

Giao thông ùn tắc trên cầu Chương Dương hướng vào nội thành sáng 30/3.

Đường Nguyễn Văn Cừ dẫn về cầu cũng ùn tắc kéo dài.

Đường Đê Xuân Quang - Long Biên tắc cứng cả hai chiều đường.

﻿Các ngả đường dẫn về cầu Chương Dương đều ùn tắc.

Nguyên nhân ùn tắc được lãnh đạo Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, do vẫn còn nhiều xe chở khách trong đó có buýt lưu thông với tần suất cao qua cầu.

CSGT Đội số 5 đã phân luồng, điều tiết cho một số xe buýt từ cầu Chương Dương đi sang cầu Vĩnh Tuy để vào nội thành Hà Nội.