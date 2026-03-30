Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới

TPO - Ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Sáng 30/3, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự HĐND và UBND tỉnh khóa mới.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa mới gồm: Ông Phạm Văn Chuẩn, ông Trần Thanh Nguyên.

Tại kỳ họp, ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy được các đại biểu tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ mới gồm: Ông Trần Văn Dũng, ông Nguyễn Thành Diệu, ông Huỳnh Minh Tuấn, ông Nguyễn Phước Thiện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Chí Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa mới cho biết, nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

Ông Cường mong tiếp tục nhận được sự giám sát, đồng hành và ủng hộ của cử tri, nhân dân trong tỉnh, để HĐND tỉnh không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

