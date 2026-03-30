Lao ra sóng dữ cứu 2 cháu nhỏ, người đàn ông Đà Nẵng kể phút sinh tử

Thanh Hiền
TPO - Ngày 30/3, UBND phường Hải Vân thành phố Đà Nẵng đã trao giấy khen cho ông Lê Công Quang (56 tuổi, phường Hải Vân) vì có hành động dũng cảm cứu người.

Ông Quang đã cứu hai bé trai bị đuối nước trên biển Nguyễn Tất Thành vào ngày 29/3.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông kể, khoảng 13h30 ngày 29/3, ông ra bãi biển Nguyễn Tất Thành tắm. Một lúc sau, ông lên bờ đứng nghỉ ngơi thì thấy phía xa xa có hai người bị đuối nước.

“May nhờ hôm qua nước biển trong vắt nên tôi nhìn rõ một người chìm ở dưới, một người đang chới với. Lúc này cả hai không ai kêu nổi, tôi lập tức lao ra chứ không nghĩ gì cả”, ông nói.

Ông Quang dũng cảm cứu hai cháu nhỏ bị đuối nước trên biển. Ảnh: T.H.

Khi tiếp cận ông mới hay mới đây là hai cháu nhỏ, cả hai đã kiệt sức. Ông vội vàng xốc cả hai lên rồi kẹp hai cháu hai bên hông chạy vào bờ. Cũng may mực nước không quá sâu nên ông cứu một lúc được cả hai, bớt thời gian bị đuối nước.

Trong hai cháu, cháu lớn 7 tuổi khi được cứu đã tỉnh táo, còn cháu nhỏ khoảng 5 tuổi bất tỉnh. Ông liền tri hô người dân tới giúp, rất may có nhân viên bảo vệ một khu du lịch gần đó xuống hỗ trợ ông hô hấp cho cháu nhỏ và gọi xe cứu thương.

“Tụi tôi hô hấp một hồi thì cháu tỉnh lại và khóc, lúc này xe cấp cứu cũng kịp tới. Tui theo xe đưa hai cháu xuống bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đến chiều mới về”, ông kể.

Ông Quang chia sẻ thêm, khi hỏi chuyện mới hay hai cháu chơi dưới biển vào buổi trưa, vô ý làm rơi dép, sóng cuốn ra xa nên cả hai chạy ra lấy rồi bị hổng chân, đuối nước. Sóng lớn kéo hai cháu ra xa rồi lại đẩy vào khiến các cháu kiệt sức.

Hai cháu nhỏ được đưa vào bệnh viện cấp cứu chiều 29/3.

Đến hôm nay (30/3), nghe tin hai cháu đã dần hồi phục sức khỏe, ông đã an tâm hơn.

Trước hành động dũng cảm của ông Quang, trưa cùng ngày, UBND phường Hải Vân đã đến tận nhà tặng giấy khen, tuyên dương nghĩa cử cao đẹp của ông.

#cháu nhỏ #đuối nước #cứu người #Đà Nẵng #tắm biển #khen thưởng #biển Nguyễn Tất Thành

