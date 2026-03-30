Tân Phó Bí thư Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập

TPO - Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý và đưa vào khai thác hiệu quả các trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, kiên quyết không để tài sản công bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí.

Ngày 30/3, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng).

Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

pho-bi-thu-dn-kiem-tra-thuc-te-tru-so-doi-du-sau-sap-nhap.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (áo trắng, giữa) kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ

Đoàn đã khảo sát nhiều trụ sở thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông, Sở Nội vụ, Hội Văn học - Nghệ thuật… Hiện các cơ sở này đều đang bỏ trống sau khi sáp nhập bộ máy, chờ phương án xử lý và chuyển đổi công năng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, phường Bàn Thạch đang quản lý 27 cơ sở nhà, đất; trong đó 22 cơ sở tiếp tục sử dụng, 5 cơ sở dôi dư đã có phương án xử lý. Tại phường Tam Kỳ, tổng số cơ sở là 25, với 16 cơ sở tiếp tục sử dụng và 9 cơ sở dôi dư đang được lên phương án.

992d51752530a46efd21.jpg
Sau sáp nhập, nhiều trụ sở tại tỉnh Quảng Nam (cũ) hiện đang bỏ trống.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách từ Trung ương về việc đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí tài sản công.

Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện quỹ tài sản hiện có, xây dựng phương án sắp xếp cụ thể cho từng loại tài sản, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Việc bố trí lại các trụ sở dôi dư cần linh hoạt, ưu tiên phục vụ lĩnh vực y tế và giáo dục – đặc biệt tại những khu vực đang thiếu hụt hạ tầng chăm sóc sức khỏe ban đầu và không gian giáo dục.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ sớm trình UBND thành phố phê duyệt...

#trụ sở dôi dư #sáp nhập #đà nẵng #tài sản công #quản lý đất đai #đô thị #Nguyễn Mạnh Hùng

