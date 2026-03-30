Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Lữ Quang Ngời tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Lữ Quang Ngời tiếp tục được đại biểu HĐND tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chiều 30/3, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tiếp tục phiên làm việc để bầu chức danh lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Với 98,6% số đại biểu có mặt đồng thuận, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại biểu cũng tín nhiệm bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới, gồm: Ông Lâm Văn Bi, ông Nguyễn Minh Luân, ông Huỳnh Chí Nguyện, ông Ngô Vũ Thăng và ông Lê Văn Sử.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu các Ủy viên UBND tỉnh khóa mới.

Ông Lữ Quang Ngời tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972, quê tỉnh Đồng Tháp, có trình độ Đại học Luật Kinh tế; Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Tiến sĩ Chính trị học; lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Lữ Quang Ngời từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Vĩnh Long, như: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư huyện Tam Bình cũ; Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Từ tháng 11/2025 tới nay, ông Ngời giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

