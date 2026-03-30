Ông Lữ Quang Ngời tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

TPO - Ông Lữ Quang Ngời tiếp tục được đại biểu HĐND tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chiều 30/3, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tiếp tục phiên làm việc để bầu chức danh lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Với 98,6% số đại biểu có mặt đồng thuận, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại biểu cũng tín nhiệm bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới, gồm: Ông Lâm Văn Bi, ông Nguyễn Minh Luân, ông Huỳnh Chí Nguyện, ông Ngô Vũ Thăng và ông Lê Văn Sử.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu các Ủy viên UBND tỉnh khóa mới.

Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972, quê tỉnh Đồng Tháp, có trình độ Đại học Luật Kinh tế; Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Tiến sĩ Chính trị học; lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Lữ Quang Ngời từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Vĩnh Long, như: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư huyện Tam Bình cũ; Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Từ tháng 11/2025 tới nay, ông Ngời giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.