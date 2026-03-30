Miền Bắc đón không khí lạnh vào đầu tháng 4

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo khoảng đêm 31/3 và ngày 1/4, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống, gây mưa dông rải rác. Mưa xuất hiện ngay sau khi nắng nóng diện rộng có thể gây dông lốc, mưa đá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 31/3 đến ngày 1/4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác. Dự báo mưa xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng diện rộng sẽ gây ra sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng, dẫn đến nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón không khí lạnh, ngày 31/3, miền Bắc sẽ có ngày nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay với nhiệt độ cao nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 35-36 độ, khu vực Tây Bắc Bộ từ 36-38 độ.

Sang ngày 1-2/4, không khí lạnh sẽ khiến thời tiết mát mẻ, nền nhiệt giảm, riêng vùng núi có thể se lạnh.

Miền Bắc đang trong thời gian giao mùa nên nguy cơ cao xảy ra các đợt mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, từ sáng ngày 29/3 đến sáng sớm ngày 30/3, miền Bắc đã xuất hiện hai đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Đợt thứ nhất xảy ra từ sáng đến trưa ngày 29/3, đợt thứ hai từ khoảng 1 giờ sáng 30/3 và kéo dài đến khoảng 7–8 giờ sáng cùng ngày.

Mưa dông cùng lốc sét và mưa đá tại một số địa phương đã gây ra nhiều thiệt hại. Theo báo cáo nhanh của Lào Cai và Cao Bằng, dông lốc, mưa đá ngày 29/3 khiến 3 người bị thương, 7 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 4.181 nhà bị tốc mái, hơn 5ha hoa màu cây công nghiệp, cây ăn quả thiệt hại.

Mưa dông cũng khiến 7 trường học và 3 nhà văn hóa tại Lào Cai bị tốc mái (Lào Cai), 4 cột điện bị gãy đổ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đưa người bị thương đi cấp cứu, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.

#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #nắng nóng #nắng nóng hôm nay #nắng nóng miền trung #mưa đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục