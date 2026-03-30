Lâm Đồng bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

Thái Lâm

TPO - Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa XI.

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách đại biểu; bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Nhân dân TAND tỉnh và TAND khu vực.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Lưu Văn Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trung sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hưng Yên, có trình độ Kỹ sư quản lý đất đai, Thạc sĩ nông nghiệp, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lưu Văn Trung được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng bầu 6 người giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông, bà: K’Mák, Tiêu Hồng Phúc, Y Quang Bkrông, Nguyễn Thị Thuận Bích, Mai Thị Xuân Trung và Đa Cát Vinh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa XI. Các phó chủ tịch gồm các ông: Lê Trọng Yên, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn.

Ông Hồ Văn Mười được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa XI.

Ông Hồ Văn Mười sinh năm 1969, quê quán TP.Đà Nẵng; trình độ Đại học An ninh nhân dân, Cử nhân kinh tế, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Xem thêm

Cùng chuyên mục