Xe cẩu cây xanh vướng dây điện, một nam thanh niên đứng gần bị tử vong

TPO - Trong lúc vận hành, xe cẩu cây xanh ở Lâm Đồng bất ngờ vướng đường dây điện gây phóng điện, khiến một người đứng gần hiện trường tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 30/3, một xe cẩu cây xanh đang lưu thông trên đường Hoàng Minh Giám, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) thì va chạm vào đường dây điện. Sự cố khiến dòng điện phóng ra khu vực xung quanh.



Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thời điểm đó, anh N.H.C. (23 tuổi, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đang đứng gần hiện trường thì bị nhiễm điện, tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Hàm Thắng đã có mặt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người thân, nạn nhân mới lập gia đình, có con nhỏ và là lao động chính trong nhà. Trong ngày, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.