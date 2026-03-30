Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Gia Lai cùng tái đắc cử khóa mới

Tiền Lê
TPO - Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026, được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cũng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới.

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, các đại biểu đã bầu ông Phạm Anh Tuấn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

at.jpg
Ông Phạm Anh Tuấn.

Ông Phạm Anh Tuấn (53 tuổi), quê quán xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Phạm Anh Tuấn có trình độ: Đại học Kinh tế tổng hợp, thạc sĩ Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng, tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các chức vụ: Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ông Phạm Anh Tuấn được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

tien-phong.jpg
Ông Rah Lan Chung.

Trước đó, cũng tại kỳ họp này, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII Rah Lan Chung đã trình bày Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh khóa XII thống nhất giới thiệu ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII để đại biểu xem xét, bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII. Trên cơ sở đó, 85/85 đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Rah Lan Chung tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Rah Lan Chung (55 tuổi) có trình độ chuyên môn là Cử nhân Điều tra tội phạm; Thạc sĩ Chính trị học; Cử nhân lý luận chính trị. Ông Rah Lan Chung từng giữ các chức vụ Phó trưởng ban rồi Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

