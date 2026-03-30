Tân Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nêu 5 định hướng điều hành trọng tâm

TPO - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đề ra 5 nhóm giải pháp điều hành, nhấn mạnh nguyên tắc “6 rõ” và yêu cầu chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”.

Chiều 30/3, phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII (nhiệm kỳ 2026–2031), ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, bày tỏ cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại kỳ họp.

Ông Hùng cho biết đây là “vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề” trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh.

“Chức danh Chủ tịch UBND tỉnh không chỉ là vị trí điều hành mà còn là trách nhiệm trực tiếp trước Nhân dân về kết quả phát triển, hiệu lực quản lý và việc giải quyết các vấn đề thiết thực của đời sống”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, hoạt động của chính quyền tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chương trình hành động. HĐND tỉnh cũng đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, năng lượng và đổi mới sáng tạo của khu vực.

“Định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu đã rõ, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện”, ông Hùng nhấn mạnh, cho rằng điểm mấu chốt là đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nêu 5 định hướng điều hành trọng tâm. Trước hết là tổ chức thực hiện theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, tránh tình trạng có chủ trương nhưng không có kết quả cụ thể.

Ông Hùng cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn như: dự án chậm tiến độ, vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư còn rườm rà; việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung vào các động lực tăng trưởng gồm công nghiệp, năng lượng, du lịch – dịch vụ và đô thị – xây dựng; đồng thời triển khai các nhiệm vụ chiến lược mới như các dự án năng lượng quy mô lớn, bao gồm năng lượng tái tạo và điện hạt nhân.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về điều hành, ông Hùng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới theo hướng thực chất, giảm thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý, tăng minh bạch và trách nhiệm giải trình, chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”.

Ông Hùng cũng đặt mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ trách nhiệm cá nhân, đánh giá bằng kết quả công việc, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy; đồng thời khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Theo ông Hùng, sau sáp nhập, Khánh Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn và yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải tổ chức lại không gian phát triển, động lực tăng trưởng và cách thức điều hành. “Nếu không thay đổi cách làm, sẽ không đạt được mục tiêu mới”, ông nói.

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo làm việc trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng nguyên tắc, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến từ HĐND, Mặt trận Tổ quốc và người dân; đồng thời cam kết điều hành cầu thị, bám sát thực tiễn, lấy kết quả làm thước đo.

Ông Hùng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND và sự đồng hành của Nhân dân để đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.