Đắk Lắk có tân Chủ tịch UBND tỉnh

TPO - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI đã bầu ông Đỗ Hữu Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 30/3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, bà Cao Thị Hoà An - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ba Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: ông Đỗ Thái Phong, ông Từ Thái Giang và bà Phúc Bình Niê Kđăm.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Đào Mỹ, ông Nguyễn Thiên Văn, ông Trương Công Thái và bà Hồ Thị Nguyên Thảo.

Kỳ họp cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; bầu Hội thẩm nhân dân TAND các cấp; kiện toàn nhân sự các Ban HĐND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XI có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị HĐND tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng quy chế làm việc khoa học, chặt chẽ. Đồng thời, ông cũng yêu cầu HĐND cần nâng cao chất lượng nghị quyết, tăng cường giám sát các vấn đề lớn, bảo đảm nghị quyết đi vào thực tiễn, tránh hình thức.