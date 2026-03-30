Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

TPO - Ngày 30/3, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Tại buổi làm việc, Đoàn công bố thông báo kết luận giám sát đợt 1 và triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã kịp thời quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Chỉ thị 01 nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; tổ chức học tập, quán triệt đến 100% tổ chức đảng trực thuộc, với 96,9% đảng viên tham gia.

Các nghị quyết được cụ thể hóa thành 38 nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ mục tiêu, tiến độ, nguồn lực; đồng thời chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử được thực hiện chặt chẽ, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

z7672939238722-272fd6f7ddad897a71faf7dbba0baa3e-7505.png
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch nước yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nghiêm túc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận giám sát đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.​

Đặc biệt, bà Xuân lưu ý, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV phải gắn với 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nghị quyết của tỉnh, không dừng lại ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động, sản phẩm cụ thể. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, không làm theo đợt.

Bên cạnh đó, tỉnh cần rà soát, cập nhật chương trình hành động bám sát định hướng Trung ương; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành ổn định ngay sau bầu cử.

Đối với Đợt kiểm tra thứ hai, Phó Chủ tịch nước cho biết, sẽ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương sớm thông tin kế hoạch, đề cương với tinh thần triển khai “rất khẩn trương, nghiêm túc và thực chất”. Tập trung kiểm tra: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên; và việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

z7672938195131-bfec4234b54e77bc2b2d43c4c69166b3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh An Giang chủ động tự rà soát, xử lý các khó khăn thuộc thẩm quyền, kiến nghị rõ những vấn đề vượt thẩm quyền để Trung ương xem xét, giải quyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang khẩn trương chuẩn bị báo cáo kiểm tra, phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho Đoàn.

Đối với các thành viên đoàn kiểm tra, bà Xuân yêu cầu, tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn; phát hiện, tổng hợp các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng.

Nhật Huy
#An Giang #Phó Chủ tịch nước #Võ Thị Ánh Xuân #kiểm tra #giám sát #Nghị quyết Đại hội XIV

