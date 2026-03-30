Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới

Quốc Nam
TPO - Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Phan Thăng An- Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Phan Thăng An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND bầu ông Lã Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và ông Bế Minh Đức, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVIII.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Lê Hải Hòa - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII gồm Vũ Đình Quang, Hà Nhật Lệ và Hoàng Văn Thạch.

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp đã thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, trên chặng đường phát triển mới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt ra mục tiêu, không chấp nhận tăng trưởng kinh tế ở mức thấp. Tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 10% trở lên.

Để hoàn thành mục tiêu đó, tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, khơi thông nguồn lực đất đai, vốn, phát triển công nghiệp chế biến, thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển du lịch và kinh tế rừng... tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cả hệ thống chính trị cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.

HĐND tỉnh Cao Bằng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ban hành các cơ chế, chính sách khả thi, tạo đột phá cho sự phát triển. Đồng thời, HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ giám sát, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, đi đến tận cùng vấn đề, tạo chuyển biến trong thực tiễn.

Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân cần sâu sát cơ sở, gắn bó với cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

#Cao Bằng #HĐND #UBND #Chủ tịch #quyết định #ông Nguyễn Thăng An #ông Lê Hải Hòa #Bí thư Tỉnh ủy #Đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng #Đại biểu HĐND

