Ông Bùi Văn Lương được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên

Thanh Hiếu
TPO - Tại kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 30/3, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng tiến hành xem xét, quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ông Bùi Văn Lương, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026- 2031

HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Bùi Văn Lương sinh năm 1976, quê phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2026- 2031; bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các khu vực - Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng thảo luận và thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Quyết định các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

#Ông Bùi Văn Lương #Chủ tịch HNĐ tỉnh #Thái Nguyên #Kỳ kọp thứ nhất

