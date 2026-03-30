Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Trần Trí Quang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Minh Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Trí Quang tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới.

Sáng 30/3, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Kết quả, với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa mới gồm: Ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Lê Thị Thúy Kiều và ông Kim Rương.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long đã bỏ phiếu bầu nhân sự UBND tỉnh khóa mới. Kết quả, với đa số phiếu tán thành, ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới gồm: Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, ông Đặng Văn Chính, ông Châu Văn Hòa, ông Nguyễn Trúc Sơn, bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Các Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Long khóa mới gồm: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh; ông Trương Đặng Vĩnh Phúc - Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương; ông Dương Văn Phúc - Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; bà Thạch Thị Thu Hà - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Hồ Thị Thu Hằng - Giám đốc Sở Y tế; bà Đoàn Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà La Thị Thúy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Giám đốc Sở Nội vụ; Võ Văn Phú - Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Trần Trí Quang.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông, Đại học Xây dựng; lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, ông Trần Trí Quang từng giữ các chức vụ tại tỉnh Đồng Tháp, như: Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Bí thư Thành ủy Cao Lãnh; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 11/2025 tới nay, ông Quang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị, những người được tín nhiệm giao trọng trách nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo.

"Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm" ông Lâu yêu cầu.

Với các đại biểu HĐND tỉnh, ông Lâu đề nghị, phải thực hiện tốt những gì đã hứa trong chương trình hành động của mình tại cuộc tiếp xúc, gặp gỡ cử tri vận động tranh cử vừa qua. Thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.
Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng lãnh đạo HĐND tỉnh khóa mới.
Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng lãnh đạo, ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI sinh năm 1980, quê tỉnh Vĩnh Long. Trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý công, cử nhân Hành chính; lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, ông Dũng từng giữ các chức vụ tại tỉnh Vĩnh Long như: Bí thư Tỉnh Đoàn; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Bí thư Thị ủy Bình Minh.

Giai đoạn năm 2020 - 2025, ông làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Từ tháng 7/2025 tới nay, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long (mới).

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông Dũng được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

