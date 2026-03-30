Ông Trần Trí Quang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

TPO - Với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Minh Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Trí Quang tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới.

Sáng 30/3, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Kết quả, với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa mới gồm: Ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Lê Thị Thúy Kiều và ông Kim Rương.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long đã bỏ phiếu bầu nhân sự UBND tỉnh khóa mới. Kết quả, với đa số phiếu tán thành, ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới gồm: Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, ông Đặng Văn Chính, ông Châu Văn Hòa, ông Nguyễn Trúc Sơn, bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Các Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Long khóa mới gồm: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh; ông Trương Đặng Vĩnh Phúc - Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương; ông Dương Văn Phúc - Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; bà Thạch Thị Thu Hà - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Hồ Thị Thu Hằng - Giám đốc Sở Y tế; bà Đoàn Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà La Thị Thúy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Giám đốc Sở Nội vụ; Võ Văn Phú - Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Trần Trí Quang.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông, Đại học Xây dựng; lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, ông Trần Trí Quang từng giữ các chức vụ tại tỉnh Đồng Tháp, như: Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Bí thư Thành ủy Cao Lãnh; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 11/2025 tới nay, ông Quang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị, những người được tín nhiệm giao trọng trách nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo.

"Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm" ông Lâu yêu cầu.

Với các đại biểu HĐND tỉnh, ông Lâu đề nghị, phải thực hiện tốt những gì đã hứa trong chương trình hành động của mình tại cuộc tiếp xúc, gặp gỡ cử tri vận động tranh cử vừa qua. Thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng lãnh đạo HĐND tỉnh khóa mới.

Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng lãnh đạo, ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.