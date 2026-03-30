Gia Lai bầu nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

TPO - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 30/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (hàng đầu, bên phải) trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chúc mừng 85 đại biểu vừa được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; ông mong các vị đại biểu tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; sáng suốt lựa chọn những cán bộ thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, bảo đảm bộ máy chính quyền của tỉnh hoạt động vững vàng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai khóa mới đã bầu ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Trương Văn Đạt, bà Huỳnh Thúy Vân.

HĐND tỉnh Gia Lai bầu ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (giữa) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trình bày tờ trình giới thiệu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Dương Mah Tiệp và Nguyễn Hữu Quế.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa mới đã bỏ phiếu tán thành bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo danh sách trình. Kỳ họp cũng bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.