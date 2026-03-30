Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

TPO - Với đa số đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Văn Thiều đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 30/3, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã xem xét công tác nhân sự HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Kết quả, với đa số đại biểu có mặt đồng thuận (tỷ lệ 98,6%), ông Phạm Văn Thiều đã tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm: Bà Lê Thị Nhung, ông Bùi Tấn Bảy, ông Phan Hoàng Vũ.

Ông Phạm Văn Thiều sinh năm 1970, quê tỉnh Cà Mau; trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ như: Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Lợi, Phó Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Lợi, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bạc Liêu (cũ), Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau (mới).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau nhận định, nhiệm kỳ mới diễn ra trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen. Tỉnh còn nhiều khó khăn và điểm nghẽn phát triển chưa được tháo gỡ triệt để, trong khi yêu cầu đổi mới ngày càng cấp bách, nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả.

Do đó, ông Hải đề nghị, HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt và khát vọng lớn. Các đại biểu cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

“Mỗi đại biểu phải thật sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội. Giám sát phải đi đến cùng vấn đề, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân được bảo vệ”, ông Hải nói.