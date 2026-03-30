Nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới

TPO - Sáng 30/3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, và ông Hồ Văn Mừng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự chủ chốt HĐND và UBND.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh An Giang khóa X, giới thiệu ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, và các Phó Chủ tịch HĐND.

Với đa số đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, ông Nguyễn Thanh Nhàn đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; các Phó Chủ tịch HĐND khóa mới gồm: Bà Lê Hồng Thắm, bà Đinh Thị Việt Huỳnh, ông Giang Văn Phục.

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua thành lập 4 Ban chuyên trách của HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới, và giới thiệu, kiện toàn nhân sự.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI cũng xem xét và bỏ phiếu bầu nhân sự UBND tỉnh.

Kết quả, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ tán thành 100% đại biểu có mặt.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới gồm: Ông Nguyễn Thanh Phong, ông Lê Văn Phước, ông Ngô Công Thức, ông Lê Trung Hồ và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.

Cũng tại kỳ họp, ông Hồ Văn Mừng đã trình danh sách 16 nhân sự để bầu Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hồ Văn Mừng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, cuộc bầu cử vừa qua tại An Giang đạt tỷ lệ cử tri tham gia hơn 99,5%, thể hiện niềm tin và sự đồng thuận cao của Nhân dân. Bước vào nhiệm kỳ mới, tỉnh đứng trước yêu cầu phát triển cao hơn, đòi hỏi bộ máy chính quyền phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ mới, ông Hải đề nghị, HĐND tỉnh phát huy vai trò đại diện cử tri, nâng cao chất lượng quyết sách. UBND tỉnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Cùng với kiện toàn tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu, nhanh chóng đưa bộ máy vào vận hành đồng bộ, hiệu quả ngay sau kỳ họp. Tránh tình trạng lúng túng trong điều hành, chậm trễ trong tổ chức thực hiện hoặc thiếu đồng bộ phối hợp ngay từ đầu nhiệm kỳ.

“An Giang đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hơn. Trách nhiệm này bắt đầu từ từng đại biểu, từng cán bộ được bầu”, ông Hải nhấn mạnh, và tin tưởng HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang - Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại phiên họp.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang - Nguyễn Tiến Hải tặng hoa chúc mừng nhân sự được bầu giữ các chức danh HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Ảnh: Nhật Huy

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977, quê tỉnh An Giang; trình độ chuyên môn tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Nhàn có nhiều năm công tác tại tỉnh Kiên Giang (cũ), trải qua các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở địa phương. Giai đoạn 2015 - 2018, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên. Từ năm 2018 - 2020, ông giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên. Từ tháng 10/2020 - 2022, ông là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, sau đó giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cuối năm 2024, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.