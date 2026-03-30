Chi tiết nhân sự lãnh đạo UBND TPHCM khóa mới

TPO - Tại kỳ họp đầu tiên của HĐND TPHCM khóa XI, 121/123 đại biểu có mặt (98,37%) đã bầu ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 30/3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự của HĐND, UBND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM tiến hành quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND và trưởng các Ban HĐND thành phố khóa XI (2026-2031); bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố khóa XI.

Ông Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI Võ Văn Minh đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, để đại biểu xem xét bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, 121/123 đại biểu (98,37%) có mặt tại kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu tiến hành bầu các chức danh chủ chốt UBND TPHCM khóa XI. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán tỉnh Long An (cũ), nay là Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Địa chất học; Cao cấp lý luận chính trị.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình giới thiệu các nhân sự để kỳ họp bầu giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI.

Kết quả, HĐND TPHCM đã bầu các nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy, ông Nguyễn Công Vinh.