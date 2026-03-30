Mưa dông làm 4 người chết, 9 người bị thương

TPO - Hai trận mưa dông vào sáng 29/3 và rạng sáng 30/3 tại miền Bắc đã khiến 4 người bị chết do sét đánh và lật thuyền, 9 người khác bị thương. Hơn 6000 ngôi nhà cùng hàng trăm công trình phụ trợ bị hư hỏng.

Sáng 29/3, vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra một trận mưa dông trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Đêm 29/3 và sáng 30/3, mưa dông tiếp tục ở nhiều tỉnh/thành phố miền Bắc như Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Sơn La. Mưa dông kèm theo lốc sét và mưa đá, để lại hậu quả nặng nề.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17h30 chiều nay, hai trận mưa dông đã khiến 4 người chết. Trong đó 2 trường hợp ở Quảng Ninh bị chết do dông lốc gây lật thuyền. Tuyên Quang và Sơn La, mỗi địa phương có một người chết vì sét đánh.

Trong số 9 người bị thương, Lào Cai có 6 người. Lạng Sơn, Thái Nguyên và Hà Nội mỗi địa phương 1 người.

Mưa dông đã khiến 1 người bị thương do cây đổ trên phố Tô Hiệu, Hà Nội.

Dông lốc đã khiến 12 ngôi nhà ở Lào Cai và một nhà ở Sơn La đổ sập, 6.551 nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung ở nhiều địa phương gồm Cao Bằng (634), Lào Cai (4.528), Tuyên Quang (314), Lạng Sơn (358), Phú Thọ (03), Thái Nguyên (684), Sơn La (30).

Mưa dông cũng khiến 172 công trình phụ trợ, 34 điểm trường, 22 nhà văn hóa, 3 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng, 21 cột điện bị gãy đổ và hai trạm biến thế ở Hà Nội bị hư hỏng.

Về nông nghiệp có 35ha lúa ở Lào Cai, khoảng 181,8ha hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm ở Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội và Sơn La bị thiệt hại.

Ngoài ra hơn 68ha cây lâm nghiệp ở Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên bị gãy đổ. Về chăn nuôi có hơn 1.280 con gia cầm bị chết, chủ yếu ở Thái Nguyên và Lào Cai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo khoảng đêm 31/3 và ngày 1/4, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống, tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, mưa xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng diện rộng sẽ gây ra sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng, dẫn đến nguy cơ cao xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.