Mưa dông làm gián đoạn hoạt động nhiều sân bay miền Bắc

TPO - Trận dông đầu mùa xuất hiện trong hai ngày 29-30/3 với cường độ mạnh, diễn biến nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tại nhiều sân bay miền Bắc, buộc nhiều chuyến bay phải điều chỉnh phương thức khai thác để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài, từ hôm qua đến nay (30/3) ghi nhận đợt dông đầu tiên trong năm, hình thành do nhiễu động trong đới gió Tây gây hội tụ gió ở độ cao 3.000 - 5.000 m. Các vùng mây đối lưu phát triển nhanh từ khu vực Tây Bắc, lan rộng xuống đồng bằng Bắc Bộ, tạo nên mưa dông diện rộng, có nơi kèm mưa đá.

Tại sân bay Nội Bài, ngày 29/3 ghi nhận 2 đợt dông mưa. Đợt đầu từ sáng sớm kéo dài gần 2 giờ với cường độ mạnh, khiến tầm nhìn giảm sâu, thấp nhất chỉ còn 800 m. Rạng sáng 30/3, một đợt dông khác tiếp tục xuất hiện, kéo dài nhiều giờ.

Không chỉ Nội Bài, thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến nhiều sân bay khác. Tại sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), mưa dông xuất hiện trong chiều 29/3 làm giảm tầm nhìn xuống còn khoảng 4.500 m.

Sáng sớm nay, sân bay Vân Đồn ghi nhận dông kèm mưa đá, tầm nhìn có thời điểm giảm còn 700 m.

Nhiều chuyến bay tại miền Bắc bị ảnh hưởng do mưa dông đầu mùa trong ngày 29/3 và hôm nay. Ảnh: VATM.

Diễn biến thời tiết bất lợi khiến công tác điều hành bay chịu áp lực lớn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Nhiều chuyến bay đến Nội Bài phải bay chờ trên không, kéo giãn khoảng cách hoặc thay đổi phương thức tiếp cận để tránh vùng thời tiết nguy hiểm. Các chuyến bay đi cũng được điều tiết linh hoạt theo điều kiện thực tế.

Dù vậy, nhờ công tác dự báo và phối hợp điều hành chặt chẽ, toàn bộ hoạt động bay trong hai ngày vẫn được duy trì an toàn. Không có chuyến bay nào phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị.

Theo cơ quan khí tượng, dông kèm mưa rào và mưa đá trong giai đoạn này không phải hiện tượng bất thường mà là quy luật thời tiết điển hình khi chuyển mùa từ lạnh sang nóng. Sự xung đột giữa các khối không khí trái ngược tạo ra mây đối lưu mạnh, gây mưa dông diện rộng, thậm chí kèm các hiện tượng cực đoan.

Các chuyên gia cho biết, mưa dông là một trong những yếu tố thời tiết ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất đến hoạt động hàng không. Mưa lớn làm giảm tầm nhìn khi cất, hạ cánh; trong khi mây đối lưu, sét và gió mạnh gây nhiễu động không khí, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển máy bay, đặc biệt ở giai đoạn tiếp cận đường băng.

Khi thời tiết xấu kéo dài, năng lực khai thác của sân bay giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng ùn ứ chuyến bay và ảnh hưởng dây chuyền đến toàn mạng lưới. Trong trường hợp cực đoan hơn như bão hoặc dông mạnh kéo dài, cơ quan chức năng có thể phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đợt dông đầu mùa cuối tháng 3 được xem là tín hiệu cho giai đoạn thời tiết phức tạp sắp tới tại miền Bắc, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dự báo và điều hành bay trong những tháng chuyển mùa.