Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Mưa dông làm gián đoạn hoạt động nhiều sân bay miền Bắc

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trận dông đầu mùa xuất hiện trong hai ngày 29-30/3 với cường độ mạnh, diễn biến nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tại nhiều sân bay miền Bắc, buộc nhiều chuyến bay phải điều chỉnh phương thức khai thác để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài, từ hôm qua đến nay (30/3) ghi nhận đợt dông đầu tiên trong năm, hình thành do nhiễu động trong đới gió Tây gây hội tụ gió ở độ cao 3.000 - 5.000 m. Các vùng mây đối lưu phát triển nhanh từ khu vực Tây Bắc, lan rộng xuống đồng bằng Bắc Bộ, tạo nên mưa dông diện rộng, có nơi kèm mưa đá.

Tại sân bay Nội Bài, ngày 29/3 ghi nhận 2 đợt dông mưa. Đợt đầu từ sáng sớm kéo dài gần 2 giờ với cường độ mạnh, khiến tầm nhìn giảm sâu, thấp nhất chỉ còn 800 m. Rạng sáng 30/3, một đợt dông khác tiếp tục xuất hiện, kéo dài nhiều giờ.

Không chỉ Nội Bài, thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến nhiều sân bay khác. Tại sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), mưa dông xuất hiện trong chiều 29/3 làm giảm tầm nhìn xuống còn khoảng 4.500 m.

Sáng sớm nay, sân bay Vân Đồn ghi nhận dông kèm mưa đá, tầm nhìn có thời điểm giảm còn 700 m.

Nhiều chuyến bay tại miền Bắc bị ảnh hưởng do mưa dông đầu mùa trong ngày 29/3 và hôm nay. Ảnh: VATM.

Diễn biến thời tiết bất lợi khiến công tác điều hành bay chịu áp lực lớn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Nhiều chuyến bay đến Nội Bài phải bay chờ trên không, kéo giãn khoảng cách hoặc thay đổi phương thức tiếp cận để tránh vùng thời tiết nguy hiểm. Các chuyến bay đi cũng được điều tiết linh hoạt theo điều kiện thực tế.

Dù vậy, nhờ công tác dự báo và phối hợp điều hành chặt chẽ, toàn bộ hoạt động bay trong hai ngày vẫn được duy trì an toàn. Không có chuyến bay nào phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị.

Theo cơ quan khí tượng, dông kèm mưa rào và mưa đá trong giai đoạn này không phải hiện tượng bất thường mà là quy luật thời tiết điển hình khi chuyển mùa từ lạnh sang nóng. Sự xung đột giữa các khối không khí trái ngược tạo ra mây đối lưu mạnh, gây mưa dông diện rộng, thậm chí kèm các hiện tượng cực đoan.

Các chuyên gia cho biết, mưa dông là một trong những yếu tố thời tiết ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất đến hoạt động hàng không. Mưa lớn làm giảm tầm nhìn khi cất, hạ cánh; trong khi mây đối lưu, sét và gió mạnh gây nhiễu động không khí, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển máy bay, đặc biệt ở giai đoạn tiếp cận đường băng.

Khi thời tiết xấu kéo dài, năng lực khai thác của sân bay giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng ùn ứ chuyến bay và ảnh hưởng dây chuyền đến toàn mạng lưới. Trong trường hợp cực đoan hơn như bão hoặc dông mạnh kéo dài, cơ quan chức năng có thể phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đợt dông đầu mùa cuối tháng 3 được xem là tín hiệu cho giai đoạn thời tiết phức tạp sắp tới tại miền Bắc, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dự báo và điều hành bay trong những tháng chuyển mùa.

Trong thời gian từ tháng 9-11/2025, do ảnh hưởng của hàng loạt cơn bão khiến năng lực tiếp thu máy bay tại sân bay Nội Bài có lúc giảm xuống chỉ còn 5 chuyến/giờ, khiến hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng. Nhưng với sự phối hợp của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, mọi chuyến bay vẫn an toàn tuyệt đối, không để gián đoạn xảy ra.

#mưa dông #hoạt động bay #miền Bắc #sân bay Nội Bài #thời tiết xấu #điều hành bay #an toàn hàng không

