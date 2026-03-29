Thủ tướng: Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ sân bay Long Thành

TPO - Chiều 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra lần thứ 10 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tham gia đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính còn có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần thứ 10 kiểm tra tiến độ và thăm các cán bộ, công nhân viên, người lao động tại dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Công Nghĩa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cùng các Sở, ngành đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công các hạng mục của gói thầu thi công xây dựng công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1, thuộc Dự án Thành phần 3 và trung tâm kiểm soát không lưu thuộc Dự án Thành phần 2.

Thủ tướng Chính phủ trao đổi công việc với tỉnh Đồng Nai và Chủ đầu tư, các nhà thầu tại công trường (Ảnh: Công Nghĩa)

Trên công trường dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu. Theo Thủ tướng, thời gian qua, các đơn vị đã hoàn thành tốt các công việc thì thời gian tới cần tiếp tục hoàn thành tốt công việc hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cán bộ, công nhân viên, người lao động tại dự án nỗ lực hết mình vì công trình quan trọng của đất nước. Đồng thời Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật - mỹ thuật công trình. “Không vì tiến độ mà không đảm bảo chất lượng công trình” - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quà động viên đến cán bộ, người lao động tại công trường (Ảnh: Công Nghĩa)

Tại công trường Thủ tướng Chính phủ đã trao những phần quà động viên các cán bộ, công nhân viên, người lao động tại dự án sân bay Long Thành.