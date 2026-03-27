Đèo Lương Sơn ven biển siêu đẹp ở Nha Trang

Phùng Quang - Trương Định

TPO - Nằm ở phía bắc Nha Trang, đèo Lương Sơn hiện lên như một bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc, nơi núi và biển giao hòa trong vẻ đẹp hoang sơ, khoáng đạt.

Video: Vẻ đẹp đèo Lương Sơn nhìn từ trên cao.
Đèo Lương Sơn﻿ nằm ở phía Bắc Nha Trang, là một trong những cung đường ven biển đẹp và ấn tượng bậc nhất của tỉnh Khánh Hòa. Dù không quá dài hay hiểm trở như nhiều con đèo nổi tiếng khác, nhưng nơi đây lại sở hữu một vẻ đẹp rất riêng - vừa hoang sơ, vừa khoáng đạt, khiến bất cứ ai đi qua cũng khó lòng quên được.
Điều làm nên sức hút đặc biệt của đèo Lương Sơn chính là sự hòa quyện tuyệt vời giữa núi và biển. Một bên là sườn núi đá khô cằn, phủ lên mình những bụi cây thấp đặc trưng của vùng đất nắng gió miền Trung; bên còn lại là biển xanh bao la trải dài đến tận chân trời.
Từ trên đèo nhìn xuống, mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời trong vắt. Khung cảnh ấy mang lại cảm giác rộng lớn, tự do và đầy sức sống.
Con đường uốn lượn theo triền núi, không quá dốc nhưng đủ để tạo nên những khúc cua mềm mại, mở ra liên tiếp những góc nhìn khác nhau.
Mỗi đoạn đường là một bức tranh riêng, khi thì biển hiện ra gần sát tầm mắt, khi lại bị che khuất bởi vách đá, rồi bất ngờ mở ra một không gian mênh mông khiến người đi đường phải dừng lại ngắm nhìn.
Khi đi phượt qua đèo, du khách﻿ có thể dừng chân bên cảng cá Lương Sơn để cảm nhận được nhịp sống của người dân vùng biển và mua những loại hải sản tươi ngon về làm quà.
Đèo Lương Sơn còn mang vẻ đẹp của sự yên bình, khác xa với sự nhộn nhịp của trung tâm Nha Trang﻿. Ở đây, không có quá nhiều xe cộ, thay vào đó là tiếng gió biển thổi lồng lộng, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đá và cảm giác tĩnh lặng hiếm có. "Đến đây mình cảm thấy rất nhẹ nhàng, được tạm rời xa nhịp sống hối hả, tìm lại sự thư thái trong tâm hồn", chị Ngọc Anh (phường Bắc Nha Trang) chia sẻ.
Đèo Lương Sơn cũng là nơi lý tưởng để du khách có thể đạp xe, chạy bộ và check-in bên những khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Một trong những thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng đèo Lương Sơn là vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Khi mặt trời dần nhô lên từ phía biển, ánh sáng dịu nhẹ nhuộm hồng cả không gian, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Ngược lại, lúc chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống khiến biển và núi như được phủ một lớp màu vàng cam ấm áp, vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Khi di chuyển qua tuyến đèo này, du khách cũng sẽ bắt gặp dự án Libera Nha Trang. Đây là một trong những dự án đô thị biển quy mô lớn và nổi bật tại Nha Trang, được phát triển theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - lưu trú cao cấp. Với vị trí ven biển hiếm hoi còn lại tại khu vực Bãi Tiên (phường Bắc Nha Trang), dự án sở hữu lợi thế “tựa sơn hướng thủy”, lưng tựa núi Cô Tiên và mặt hướng ra vịnh biển xanh trong.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

