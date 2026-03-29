Gia Lai: 'Biển người' xem khai mạc năm du lịch quốc gia

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đã chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc với khoảng 70.000 người dân, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đêm khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào tối 28/3.

Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 có chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, thể hiện sự kết nối xuyên suốt giữa rừng - biển - văn hóa và sự khát vọng phát triển”. Đây là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng. Qua đó khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.



Thông qua 244 hoạt động phong phú, đặc sắc, Năm Du lịch quốc gia đã tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá các danh lam thắng cảnh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, chất lượng cao.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 - cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với tỉnh Gia Lai (tỉnh đầu tiên sau khi sáp nhập) đảm nhận vai trò chủ nhà đăng cai, mà còn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh cả nước đang triển khai các mục tiêu phát triển mới sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua đó tiếp tục khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và hội nhập quốc tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 không chỉ là một sự kiện du lịch đơn thuần, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Đó là lời mời gọi bạn bè năm châu đến khám phá một Việt Nam tươi đẹp, an toàn, giàu bản sắc và đầy sức sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tổ chức chu đáo chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Ngoài ra, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực bứt phá, kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn và phát triển bền vững, phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch.

Để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cùng ngành du lịch cả nước tiếp tục phát huy giá trị văn hóa - nền tảng cốt lõi của phát triển du lịch, tập trung huy động nguồn lực, quy hoạch đồng bộ các tổ hợp du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; đột phá phát triển kinh tế đêm, du lịch nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

﻿ ﻿ Buổi lễ khai mạc có màn bắn pháo hoa khiến người dân thích thú.

“Chúng ta phải phát huy triệt để lợi thế từ không gian sáp nhập để định hình rõ nét trục du lịch chiến lược Đại ngàn - Biển xanh. Đây không phải là sự kết nối không gian đơn thuần, mà là việc xây dựng một chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh, liền mạch, từ trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên đến lịch sử của mảnh “đất võ, trời văn” quê hương của người anh hùng kiệt xuất Quang Trung - Nguyễn Huệ và những khu nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp tại vùng duyên hải”, Phó Thủ tướng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai hôm nay là không gian phát triển mới, được hình thành từ sự giao thoa giữa cao nguyên đại ngàn và vùng duyên hải giàu bản sắc. Nơi đây hội tụ những giá trị đặc sắc, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, hệ sinh thái rừng, núi lửa hùng vĩ. Cùng với đó là di sản văn hóa Chăm, võ cổ truyền và dải bờ biển đẹp của miền Trung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sự kết nối giữa đại ngàn và biển xanh đã tạo nên một không gian du lịch đa dạng, độc đáo, kết hợp hài hòa giữa sinh thái, văn hóa, lịch sử và nghỉ dưỡng - một lợi thế khác biệt của Gia Lai.