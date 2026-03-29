Bất ngờ diện mạo phố cổ Hội An về đêm

TPO - Những ngày cuối tháng 3, dạo bước về đêm trên các tuyến phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng nhiều du khách và người dân không khỏi bất ngờ trước một diện mạo khác lạ. Những vỉa hè vốn từng tấp nập hàng quán nay trở nên thông thoáng, sạch sẽ, không còn cảnh bày bán tràn lan hay lấn chiếm lối đi bộ, phố cổ như “thở” nhẹ hơn, trả lại không gian vốn có cho di sản.

Sự thay đổi này đến từ nỗ lực đồng bộ của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự đô thị, hướng tới xây dựng hình ảnh phố cổ văn minh, thân thiện. Dù chiến dịch chính thức bắt đầu từ ngày 29/4, nhưng thực tế, công tác tuyên truyền và vận động người dân đã được phường Hội An triển khai sớm hơn nhiều ngày. Nhờ vậy, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động thu dọn, chấp hành quy định trước thời điểm ra quân.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường như Trần Phú, Nguyễn Thái Học hay Bạch Đằng, hình ảnh hàng rong, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè gần như không còn. Thay vào đó là những lối đi rộng rãi, thuận tiện cho du khách tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không gian phố cổ một cách trọn vẹn hơn. Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi có thể thong thả dạo bước mà không bị cản trở bởi các hoạt động buôn bán.

Vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hội An đã được lập lại trật tự, khiến nhiều người dân và du khách rất bất ngờ.

Chị Lê Thị Thủy (một du khách đến từ Quảng Trị) cho biết đã nhiều lần đến phố cổ Hội An nhưng dịp này quay lại đã thấy diện mạo thay đổi hơn, hàng quán xe cộ không còn lấn chiếm các tuyến phố nên đi lại dễ dàng hơn.

Không chỉ mang lại lợi ích về mặt mỹ quan, việc trả lại vỉa hè còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng. Nhiều người dân cho biết, ban đầu cũng có chút băn khoăn vì ảnh hưởng đến việc kinh doanh, song khi hiểu rõ mục tiêu lâu dài là bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững, họ đã đồng thuận và tự giác thực hiện.

Một tiểu thương chia sẻ: “Khi không buôn bán trên vỉa hè, không gian trước cửa nhà cũng gọn gàng hơn. Khách đến tham quan cảm thấy thoải mái, từ đó việc kinh doanh trong nhà cũng ổn định hơn.”

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là giải pháp ngắn hạn mà là chủ trương lâu dài, gắn với mục tiêu bảo tồn giá trị di sản của Phố cổ Hội An. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được duy trì thường xuyên nhằm tránh tình trạng tái lấn chiếm.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang nghiên cứu các phương án hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, như bố trí khu vực kinh doanh tập trung hoặc tạo điều kiện chuyển đổi mô hình buôn bán phù hợp hơn. Điều này nhằm đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và đời sống của người dân.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại phố cổ Hội An trong đêm trước ngày Đà Nẵng ra quân chiến dịch lập lại trật tự đô thị, cấm buôn bán vỉa hè:

Vỉa hè đường thông thoáng sau khi người dân tự giác thu dọn hàng quán.

Không còn cảnh lấn chiếm vỉa hè đường Phan Chu Trinh thông thoáng hẳn.

Một quán nước lấy bậc thềm làm chỗ ngồi cho khách thay vì tràn ra vỉa hè như trước đây.

Du khách thoải mái ngồi bệt trên vỉa hè ngắm cảnh sông Hoài trong đêm.

Các cửa hàng chuyển sang kinh doanh trong nhà, đảm bảo mỹ quan đô thị.



Một ghế dừng nghỉ được bố trí trên phố nơi trước đây là chỗ kinh doanh vỉa hè của người dân.

Một quán chè nổi tiếng ở đường Bạch Đằng chỉ kinh doanh bên trong nhà, trả mặt bằng vỉa hè cho du khách và người dân đi bộ.