Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Bất ngờ diện mạo phố cổ Hội An về đêm

Nguyễn Thành
TPO - Những ngày cuối tháng 3, dạo bước về đêm trên các tuyến phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng nhiều du khách và người dân không khỏi bất ngờ trước một diện mạo khác lạ. Những vỉa hè vốn từng tấp nập hàng quán nay trở nên thông thoáng, sạch sẽ, không còn cảnh bày bán tràn lan hay lấn chiếm lối đi bộ, phố cổ như “thở” nhẹ hơn, trả lại không gian vốn có cho di sản.

Sự thay đổi này đến từ nỗ lực đồng bộ của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự đô thị, hướng tới xây dựng hình ảnh phố cổ văn minh, thân thiện. Dù chiến dịch chính thức bắt đầu từ ngày 29/4, nhưng thực tế, công tác tuyên truyền và vận động người dân đã được phường Hội An triển khai sớm hơn nhiều ngày. Nhờ vậy, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động thu dọn, chấp hành quy định trước thời điểm ra quân.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường như Trần Phú, Nguyễn Thái Học hay Bạch Đằng, hình ảnh hàng rong, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè gần như không còn. Thay vào đó là những lối đi rộng rãi, thuận tiện cho du khách tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không gian phố cổ một cách trọn vẹn hơn. Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi có thể thong thả dạo bước mà không bị cản trở bởi các hoạt động buôn bán.

Vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hội An đã được lập lại trật tự, khiến nhiều người dân và du khách rất bất ngờ.

Chị Lê Thị Thủy (một du khách đến từ Quảng Trị) cho biết đã nhiều lần đến phố cổ Hội An nhưng dịp này quay lại đã thấy diện mạo thay đổi hơn, hàng quán xe cộ không còn lấn chiếm các tuyến phố nên đi lại dễ dàng hơn.

Không chỉ mang lại lợi ích về mặt mỹ quan, việc trả lại vỉa hè còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng. Nhiều người dân cho biết, ban đầu cũng có chút băn khoăn vì ảnh hưởng đến việc kinh doanh, song khi hiểu rõ mục tiêu lâu dài là bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững, họ đã đồng thuận và tự giác thực hiện.

Một tiểu thương chia sẻ: “Khi không buôn bán trên vỉa hè, không gian trước cửa nhà cũng gọn gàng hơn. Khách đến tham quan cảm thấy thoải mái, từ đó việc kinh doanh trong nhà cũng ổn định hơn.”

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là giải pháp ngắn hạn mà là chủ trương lâu dài, gắn với mục tiêu bảo tồn giá trị di sản của Phố cổ Hội An. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được duy trì thường xuyên nhằm tránh tình trạng tái lấn chiếm.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang nghiên cứu các phương án hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, như bố trí khu vực kinh doanh tập trung hoặc tạo điều kiện chuyển đổi mô hình buôn bán phù hợp hơn. Điều này nhằm đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và đời sống của người dân.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại phố cổ Hội An trong đêm trước ngày Đà Nẵng ra quân chiến dịch lập lại trật tự đô thị, cấm buôn bán vỉa hè:

Vỉa hè đường thông thoáng sau khi người dân tự giác thu dọn hàng quán.
Không còn cảnh lấn chiếm vỉa hè đường Phan Chu Trinh thông thoáng hẳn.
Một quán nước lấy bậc thềm làm chỗ ngồi cho khách thay vì tràn ra vỉa hè như trước đây.
Du khách thoải mái ngồi bệt trên vỉa hè ngắm cảnh sông Hoài trong đêm.
Các cửa hàng chuyển sang kinh doanh trong nhà, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Một ghế dừng nghỉ được bố trí trên phố nơi trước đây là chỗ kinh doanh vỉa hè của người dân.
Một quán chè nổi tiếng ở đường Bạch Đằng chỉ kinh doanh bên trong nhà, trả mặt bằng vỉa hè cho du khách và người dân đi bộ.
Phố cổ về đêm gọn gàng, trật tự, tạo ấn tượng đẹp với du khách.
#Hội An #vỉa hè #du lịch #phố cổ #bảo tồn #Đà Nẵng

