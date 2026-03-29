Cát Bà - điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam và khu vực

TPO - Tối 28/3, UBND Đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật Cát Bà xanh, nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà và khai mạc du lịch Cát Bà 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Viết Điện - Chủ tịch UBND Đặc khu Cát Hải - nhấn mạnh, Quần đảo Cát Bà, viên ngọc xanh của vịnh Bắc Bộ, từ lâu đã được biết đến không chỉ bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên mà còn bởi sự giao hòa độc đáo giữa rừng và biển, giữa hệ sinh thái đa dạng và giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển đảo.

Vườn quốc gia Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển thế giới và quần thể danh lam thắng cảnh kỳ vĩ, di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du lịch Việt Nam và khu vực.

Ông Phan Viết Điện - Chủ tịch UBND Đặc khu Cát Hải - phát biểu khai mạc du lịch hè Cát Bà năm 2026.

Hiện nay, thành phố đang tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận Cát Bà trở thành khu du lịch quốc gia. Đây là cơ hội lớn để Cát Bà bứt phá mạnh mẽ, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững và mang tầm quốc tế.

Những năm gần đây, du lịch Cát Bà đã có bước phát triển rõ nét. Hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, việc định hướng phát triển du lịch xanh, thân thiện môi trường, gắn với bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa đang trở thành xu thế chủ đạo của địa phương.

Người dân và du khách dự chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch Cát Bà.

Chương trình nghệ thuật Cát Bà xanh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành du lịch địa phương, nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh nổi trội, khác biệt, riêng có của quần đảo Cát Bà - Di sản thiên nhiên thế giới đến đông đảo nhân dân và du khách trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, địa phương tổ chức nhiều hoạt động nổi bật khác như: Giải bóng chuyền hơi, hội chợ triển lãm thương mại - du lịch - thủy sản, thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ven biển.

Ông Phan Viết Điện nhấn mạnh, chính quyền địa phương xác định, phát triển du lịch đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch xanh, bền vững.

Trong ngày khai mạc lễ hội du lịch Cát Bà 2026, có nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế tới trải nghiệm, tham quan ngắn vịnh Lan Hạ, xem chương trình nghệ thuật và thưởng thức ẩm thực địa phương.