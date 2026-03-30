Việt Nam là điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình

TPO - 5 quốc gia được xem là an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình trong năm 2026 là Việt Nam, Costa Rica, Estonia, Uruguay và Na Uy. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á góp mặt trong danh sách 9 điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình của tạp chí Time Out.

Xu hướng phụ nữ đi du lịch một mình đang nhận được sự quan tâm lớn, với số lượt tìm kiếm "du lịch một mình dành cho phụ nữ" trên Google tăng 30% trên toàn cầu trong 5 năm qua. Dù mức độ quan tâm tăng lên, nhiều phụ nữ vẫn lo ngại về sự an toàn khi một mình trải nghiệm vùng đất mới.

Theo báo cáo mới nhất từ BBC, 5 quốc gia được xem là an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình trong năm 2026 là Việt Nam, Costa Rica, Estonia, Uruguay và Na Uy. BBC cũng phỏng vấn những phụ nữ đi du lịch một mình về điểm đến mà họ cảm thấy thoải mái nhất, trong đó có Việt Nam.

Du khách nước ngoài an tâm khi đến Việt Nam - điểm đến thân thiện, mến khách. Ảnh: SCMP.

Molly Gagnon - một nhân viên tư vấn du lịch đã đến Việt Nam một mình vào năm 2025 - cho biết."Tôi thấy sự giao tiếp hàng ngày của người dân ở đây rất ấm áp và thân thiện. Những khoảnh khắc giản dị như trò chuyện với chủ quán cà phê, ngồi chung bàn ăn trên đường phố tạo ra cơ hội giao lưu rất tự nhiên".

Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á góp mặt trong danh sách 9 điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình của tạp chí Time Out. Yếu tố an toàn là điều kiện quan trọng điểm đến, được du khách quan tâm hàng đầu.

Năm 2024, Tổ chức quốc tế Best Diplomat công bố danh sách 10 điểm đến an toàn nhất châu Á năm 2024, trong đó Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 8. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng nhưng vẫn duy trì được sự an toàn.

"Một trong những nơi an toàn và nổi tiếng nhất để tham quan ở Việt Nam là vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Nơi đây nổi tiếng với những hòn đảo đá vôi đồ sộ, hùng vĩ cùng vùng vịnh nước xanh biếc màu ngọc lục bảo. Hãy tận hưởng các chuyến du ngoạn trên biển bằng hệ thống các du thuyền cao cấp với đầy đủ tiện nghi, dịch vụ, trang thiết bị hiện đại, đẳng cấp và trải nghiệm chèo thuyền kayak trên biển đầy thú vị", tổ chức này mô tả.

Travel Off Path - tờ báo chuyên về du lịch ở Mỹ - cũng xếp Việt Nam là điểm đến an toàn nhất châu Á cho mùa du lịch mới 2024. Trên thực tế, theo Chỉ số trật tự và luật pháp Toàn cầu (Global Law and Order Index) do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á mà còn là quốc gia thứ 7 trên toàn thế giới.

Tác giả bài viết của Travel Off Path nhận định Việt Nam an toàn và ổn định hơn nhiều so với Mỹ và hầu hết các nước châu Âu, những nơi tỷ lệ bạo lực có xu hướng gia tăng.