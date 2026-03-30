Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Mục sở thị khu rừng nguyên sinh 'độc nhất vô nhị' ở Sơn La

Viết Hà - Kháng Trường

TPO - Không biển người, không bê tông hóa, rừng rêu Ngọc Chiến, Sơn La giữ nguyên vẻ hoang sơ với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Càng đi sâu, không gian càng tĩnh lặng, mở ra trải nghiệm hiếm có giữa đại ngàn.

a2.jpg
Ở độ cao gần 3.000m so với mực nước biển, hệ sinh thái rừng nguyên sinh﻿ của xã Ngọc Chiến (Sơn La) gần như còn nguyên vẹn. Khí hậu ẩm lạnh quanh năm, mây mù bao phủ là điều kiện lý tưởng để rêu phát triển dày đặc.
a1.jpg
Sức hút của rừng rêu Ngọc Chiến không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở hành trình chinh phục đi kèm. Từ bản Nậm Nghẹp, du khách có thể lựa chọn cung đường qua bốn đỉnh núi nổi tiếng ở Tây Bắc: Tà Rông, Tà Tao, Háu Nả Tà, Tà Dê Đơ.
a19.jpg
a10.jpg
Theo người dân Nậm Nghẹp, mỗi cung đường là một thử thách khác nhau: Tà Rông nhẹ nhàng, phù hợp người mới; Tà Tao vừa sức nhưng giàu yếu tố văn hóa, tâm linh; Háu Nả Tà và Tà Dê Đơ đòi hỏi thể lực và kỹ năng.
a8.jpg
a3.jpg
Điểm đặc biệt là suốt hành trình, rừng rêu luôn đồng hành, biến mỗi chặng leo núi thành một trải nghiệm thị giác hiếm có. Không phải là những cung đường khô khốc, khắc nghiệt, mà là hành trình xuyên qua “khu rừng cổ tích”, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm hoi.
a30.jpg
Càng tiến sâu, lối mòn càng hẹp và dựng đứng. Ánh sáng yếu dần khi bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp tán cây già. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá, tiếng nước chảy từ những con suối đầu nguồn. Cảm giác như đang bước vào một khu rừng nguyên thủy chưa từng bị xáo trộn.
a18.jpg
a17.jpg
Một trong những điểm ấn tượng nhất là khu rừng rêu dưới chân đỉnh Tà Dê Đơ, cao gần 2.920m. Tại đây, ánh nắng hiếm hoi xuyên qua tán lá dày, kết hợp với màn sương giăng lối và lớp rêu phủ kín, tạo nên khung cảnh nửa thực, nửa mơ. Rêu không chỉ bám trên thân cây, rêu còn phủ kín những phiến đá, len lỏi qua từng gốc rễ, nhuộm cả không gian bằng sắc xanh trầm mặc, tạo nên khung cảnh kỳ ảo như trong truyện cổ.
a23.jpg
Theo ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch Hợp tác xã du lịch cộng đồng Ngọc Chiến, người Mông ở Nậm Nghẹp xem khu rừng này như báu vật﻿. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi được gìn giữ gần như nguyên trạng. Không có dấu vết của khai thác gỗ hay can thiệp thô bạo của con người. Chính sự tôn trọng tự nhiên ấy đã giúp rừng rêu tồn tại như một “bảo tàng sống” của hệ sinh thái núi cao.
a9.jpg
a6.jpg
Không chỉ có rêu, hệ thực vật nơi đây còn phong phú với những cánh rừng hoa đỗ quyên cổ thụ, phong lá đỏ nổi bật giữa nền xanh, cùng nhiều loài cây bản địa quý hiếm. Vào mùa hoa, cả khu rừng bừng sáng với sắc đỏ, hồng, tím, tạo nên một bức tranh tương phản đầy mê hoặc. Xen giữa là những ghềnh đá dựng đứng, những dòng thác trắng xóa đổ xuống quanh năm, góp phần hoàn thiện vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.
a28.jpg
Ông Nguyễn Cao Cường cho biết, những năm gần đây, lượng khách trekking đến Ngọc Chiến tăng nhanh. Không ít người tìm đến chỉ để một lần bước vào khu rừng rêu, hít thở bầu không khí ẩm lạnh, lắng nghe nhịp thở của đại ngàn. Có người quay lại nhiều lần, bởi mỗi mùa, khu rừng lại mang một vẻ đẹp khác biệt.
a31.jpg
a26.jpg
Tuy nhiên, điều khiến Nậm Nghẹp khác với nhiều điểm đến khác là cách người dân địa phương tiếp cận du lịch. Thay vì khai thác ồ ạt, họ lựa chọn hướng đi bền vững: Làm du lịch gắn với bảo tồn rừng. Các hướng dẫn viên người bản địa vừa dẫn đường, vừa là “người gác rừng”, nhắc nhở du khách không xả rác, không làm tổn hại hệ sinh thái. “Giữa bối cảnh nhiều khu rừng nguyên sinh bị thu hẹp, sự tồn tại bền vững của rừng già ở Nậm Nghẹp là điều đáng quý. Nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch, nơi đây còn là lời nhắc nhở về giá trị của tự nhiên rằng vẫn còn những khoảng rừng nguyên thủy cần được gìn giữ”, ông Nguyễn Cao Cường chia sẻ.
a12.jpg
Nhờ đó, dù lượng khách tăng, rừng già vẫn giữ được vẻ nguyên vẹn. Những lớp rêu vẫn phủ dày, những thân cây cổ thụ vẫn sừng sững giữa sương mù như minh chứng cho sự trường tồn của tự nhiên.
#rừng nguyên sinh #trekking #rêu #Tây Bắc #hệ sinh thái #du lịch bền vững #du lịch cộng đồng

Xem thêm

