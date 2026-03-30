Mục sở thị khu rừng nguyên sinh 'độc nhất vô nhị' ở Sơn La

TPO - Không biển người, không bê tông hóa, rừng rêu Ngọc Chiến, Sơn La giữ nguyên vẻ hoang sơ với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Càng đi sâu, không gian càng tĩnh lặng, mở ra trải nghiệm hiếm có giữa đại ngàn.
Theo người dân Nậm Nghẹp, mỗi cung đường là một thử thách khác nhau: Tà Rông nhẹ nhàng, phù hợp người mới; Tà Tao vừa sức nhưng giàu yếu tố văn hóa, tâm linh; Háu Nả Tà và Tà Dê Đơ đòi hỏi thể lực và kỹ năng.
Điểm đặc biệt là suốt hành trình, rừng rêu luôn đồng hành, biến mỗi chặng leo núi thành một trải nghiệm thị giác hiếm có. Không phải là những cung đường khô khốc, khắc nghiệt, mà là hành trình xuyên qua “khu rừng cổ tích”, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm hoi.
Một trong những điểm ấn tượng nhất là khu rừng rêu dưới chân đỉnh Tà Dê Đơ, cao gần 2.920m. Tại đây, ánh nắng hiếm hoi xuyên qua tán lá dày, kết hợp với màn sương giăng lối và lớp rêu phủ kín, tạo nên khung cảnh nửa thực, nửa mơ. Rêu không chỉ bám trên thân cây, rêu còn phủ kín những phiến đá, len lỏi qua từng gốc rễ, nhuộm cả không gian bằng sắc xanh trầm mặc, tạo nên khung cảnh kỳ ảo như trong truyện cổ.
Không chỉ có rêu, hệ thực vật nơi đây còn phong phú với những cánh rừng hoa đỗ quyên cổ thụ, phong lá đỏ nổi bật giữa nền xanh, cùng nhiều loài cây bản địa quý hiếm. Vào mùa hoa, cả khu rừng bừng sáng với sắc đỏ, hồng, tím, tạo nên một bức tranh tương phản đầy mê hoặc. Xen giữa là những ghềnh đá dựng đứng, những dòng thác trắng xóa đổ xuống quanh năm, góp phần hoàn thiện vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.
Tuy nhiên, điều khiến Nậm Nghẹp khác với nhiều điểm đến khác là cách người dân địa phương tiếp cận du lịch. Thay vì khai thác ồ ạt, họ lựa chọn hướng đi bền vững: Làm du lịch gắn với bảo tồn rừng. Các hướng dẫn viên người bản địa vừa dẫn đường, vừa là “người gác rừng”, nhắc nhở du khách không xả rác, không làm tổn hại hệ sinh thái. “Giữa bối cảnh nhiều khu rừng nguyên sinh bị thu hẹp, sự tồn tại bền vững của rừng già ở Nậm Nghẹp là điều đáng quý. Nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch, nơi đây còn là lời nhắc nhở về giá trị của tự nhiên rằng vẫn còn những khoảng rừng nguyên thủy cần được gìn giữ”, ông Nguyễn Cao Cường chia sẻ.
Nhờ đó, dù lượng khách tăng, rừng già vẫn giữ được vẻ nguyên vẹn. Những lớp rêu vẫn phủ dày, những thân cây cổ thụ vẫn sừng sững giữa sương mù như minh chứng cho sự trường tồn của tự nhiên.