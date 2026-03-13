Ngắm quần thể ban cổ thụ hiếm có giữa núi rừng Tây Bắc

TPO - Hàng nghìn gốc ban cổ thụ nở trắng rừng ở bản Nặm Cứm (xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên), biến nơi đây thành khung cảnh như "bản làng cổ tích", thu hút đông đảo du khách và nhiều bạn trẻ sáng tạo nội dung đến tham quan, trải nghiệm.