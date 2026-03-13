Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Ngắm quần thể ban cổ thụ hiếm có giữa núi rừng Tây Bắc

Thành Đạt

TPO - Hàng nghìn gốc ban cổ thụ nở trắng rừng ở bản Nặm Cứm (xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên), biến nơi đây thành khung cảnh như "bản làng cổ tích", thu hút đông đảo du khách và nhiều bạn trẻ sáng tạo nội dung đến tham quan, trải nghiệm.

35.jpg
Tháng 3, rừng ban﻿ cổ thụ ở bản Nặm Cứm (xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên) nở rực rỡ. Những nếp nhà của người dân nằm rải rác dưới tán ban trắng, khiến cả bản làng như bước ra từ câu chuyện cổ tích.
32.jpg
30.jpg
Nhìn từ trên cao, mái ngói của những nếp nhà đan xen giữa sắc trắng hoa ban và màu xanh núi rừng. Làn sương mỏng bao phủ khiến cảnh sắc nơi đây càng thêm tuyệt đẹp.
12.jpg
Cả bản có khoảng 1.200 gốc ban cổ thụ, mọc tự nhiên trên các triền núi.
img-1691.jpg
Những gốc ban ở đây to, có tuổi đời từ vài chục đến hàng trăm năm, thân cây xù xì, gốc ngả màu thời gian, đường kính khoảng 50-60 cm.
11.jpg
13.jpg
Bản có hơn 70 hộ, chủ yếu là người Mông, sống rải rác bên cạnh rừng ban. Vào mùa hoa nở, những cánh ban rụng phủ trắng nền đất đá.
15.jpg
Những cánh hoa còn đọng hơi sương, trắng muốt.
16.jpg
Dịp hoa nở, địa phương tổ chức mùa lễ hội, thu hút nhiều bạn trẻ và người sáng tạo nội dung tham quan, chia sẻ hình ảnh.
22.jpg
Một khung gỗ treo quốc kỳ, được dựng để du khách check in giữa rừng hoa ban.
14.jpg
21.jpg
Trong truyền thuyết của người Thái, hoa ban gắn với sự tích nàng Ban và chàng Khum. Sau nhiều trắc trở trong tình yêu, nàng Ban hóa thành cây ban nở hoa trắng. Vì vậy, hoa ban từ lâu được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp trong trắng của người con gái.
17.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Nà Tấu - cho biết dịp này địa phương thu hút khoảng 2.000 đến 3.000 lượt du khách đến ngắm hoa, tham quan và trải nghiệm. Du khách đến đây còn có dịp thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa của người dân địa phương. Theo ông Trường, hoa ban ở Điện Biên có nhiều nơi, nhưng điểm đặc biệt của Nặm Cứm là rừng ban mọc dày, nhiều cây to, có tuổi đời lâu năm, tạo nên cảnh sắc riêng mà hiếm nơi nào có được.
Thành Đạt
#Rừng ban cổ thụ Tây Bắc #Hoa ban nở trắng rừng #Du lịch bản Nặm Cứm #Văn hóa truyền thống người Thái #Lễ hội mùa hoa ban #Nét đẹp thiên nhiên Điện Biên #Truyền thuyết hoa ban #Phong cảnh núi rừng mùa hoa #hoa ban #rừng ban cổ thụ #cô gái Lào

