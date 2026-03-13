Ngắm quần thể ban cổ thụ hiếm có giữa núi rừng Tây Bắc

TPO - Hàng nghìn gốc ban cổ thụ nở trắng rừng ở bản Nặm Cứm (xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên), biến nơi đây thành khung cảnh như "bản làng cổ tích", thu hút đông đảo du khách và nhiều bạn trẻ sáng tạo nội dung đến tham quan, trải nghiệm.
Nhìn từ trên cao, mái ngói của những nếp nhà đan xen giữa sắc trắng hoa ban và màu xanh núi rừng. Làn sương mỏng bao phủ khiến cảnh sắc nơi đây càng thêm tuyệt đẹp.
Bản có hơn 70 hộ, chủ yếu là người Mông, sống rải rác bên cạnh rừng ban. Vào mùa hoa nở, những cánh ban rụng phủ trắng nền đất đá.
Trong truyền thuyết của người Thái, hoa ban gắn với sự tích nàng Ban và chàng Khum. Sau nhiều trắc trở trong tình yêu, nàng Ban hóa thành cây ban nở hoa trắng. Vì vậy, hoa ban từ lâu được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp trong trắng của người con gái.