Bức ảnh Bác Hồ tặng hoa con nuôi Madeleine Riffaud

TPO - Khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa nữ nhà báo Pháp Madeleine Riffaud - người được Bác Hồ nhận làm con nuôi - đã được nhà báo Trịnh Hải ghi lại năm 1968. Bức ảnh quý hiếm này được gia đình ông trao tặng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương, nguyên Cục phó Cục Quản trị Bộ Công an và gia đình ông Trịnh Hải, nguyên Phó trưởng phòng Ảnh, Báo Nhân dân trao tặng khu di tích vào chiều 12/3. Dịp này, hai gia đình đã trao tặng gần 80 tư liệu ảnh về Bác Hồ trong các hoạt động chính trị, ngoại giao cũng như trong đời sống sinh hoạt giản dị của Người.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - khẳng định những tư liệu do gia đình bà Lê Phương và gia đình ông Trịnh Hải trao tặng góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - phát biểu tại Lễ tiếp nhận tư liệu ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Các tư liệu, hiện vật được tiếp nhận sẽ tiếp tục được Khu Di tích nghiên cứu, bảo quản khoa học và từng bước giới thiệu tới công chúng thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giáo dục, qua đó góp phần giúp các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh", bà Lê Thị Phượng nêu.

Gia đình bà Lê Phương (tên khai sinh Nguyễn Thị Sâm) - nguyên Cục phó Cục Quản trị Bộ Công an - trao tặng nhiều tư liệu ảnh quý do chồng bà - ông Nguyễn Minh Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an - trực tiếp chụp, trong đó có 3 bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an năm 1960 cùng nhiều hình ảnh về hoạt động đối ngoại Việt Nam - Lào đầu những năm 1960.

Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 12/3 tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, gia đình bà Lê Phương còn trao cho khu di tích 60 bức ảnh tư liệu liên quan đến các hoạt động đối ngoại giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Lào đầu những năm 1960, trong đó có ảnh chụp Lễ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pathet Lào và Chính phủ Vương quốc Lào - một sự kiện quan trọng thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong thời kỳ đấu tranh cách mạng.

Gia đình bà Lê Phương (tên khai sinh Nguyễn Thị Sâm) - nguyên Cục phó Cục Quản trị Bộ Công an - trao tặng nhiều tư liệu ảnh quý cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Cũng trong buổi lễ, gia đình nhà báo Trịnh Hải - nguyên Phó Trưởng phòng Ảnh, Báo Nhân Dân - trao tặng 12 bức ảnh do ông trực tiếp chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bức ảnh của ông lưu giữ những khoảnh khắc chân thực, giản dị về Bác Hồ trong các hoạt động đối nội, đối ngoại và các cuộc gặp gỡ với nhân dân, bạn bè quốc tế.

Ông cũng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Vào năm 1960, trong một lần tác nghiệp, ông đã có cơ hội đặc biệt ghi lại một khoảnh khắc hiếm gặp liên quan đến một nữ nhà báo từng được nhận làm con nuôi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà báo Trịnh Hải trao nhiều tư liệu ảnh cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

"Thời điểm ấy, điều kiện tác nghiệp của phóng viên còn rất khó khăn, hầu hết chỉ có thể tranh thủ vào hiện trường, thấy sự kiện là nhanh chóng bấm máy vì thiết bị hạn chế và việc tiếp cận nhân vật cũng không hề dễ dàng. Hôm đó, cũng đúng ngày 1/5 - ngày Quốc tế Lao động nên mọi người đều được Bác Hồ tặng hoa, nhưng đến lượt tôi thì đã hết hoa. Bù lại tôi đã chụp được khoảnh khắc Bác Hồ tặng hoa nữ nhà báo Madeleine Riffaud - người sau này được Bác Hồ nhận làm con nuôi. Bức ảnh này cũng chỉ mình tôi chụp được", nhà báo Trịnh Hải chia sẻ.

Gia đình nhà báo Trịnh Hải và bà Lê Phương nhận quà lưu niệm và huy hiệu từ khu di tích.

Những ảnh tư liệu được trao tặng lần này là những tư liệu có giá trị đặc biệt trên nhiều phương diện. Những tư liệu này không chỉ ghi lại những hình ảnh chân thực về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động đối nội, đối ngoại mà còn góp phần khắc họa rõ hơn nhân cách, phong cách sống, sự quan tâm của Người đối với đồng bào, chiến sĩ, cán bộ các ngành, các giới và bạn bè quốc tế, cũng như phản ánh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn đấu tranh cách mạng đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang.