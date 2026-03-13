Lần đầu Việt Nam tham dự 'thế vận hội mỹ thuật'

TPO - Sau hơn một năm cải tạo và trùng tu, cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon tại Venice (Italia) vừa mở cửa trở lại. Đáng chú ý, nơi đây sẽ trở thành không gian trưng bày các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Venice Art Biennale lần thứ 61 năm 2026.

Theo thông tin từ nhiều tờ báo lớn của Italia, cung điện Ca' Giustinian Faccanon - công trình kiến trúc Gothic tiêu biểu của Venice - đã được doanh nhân người Venice mua lại và tiến hành phục hồi trong hơn một năm qua. Không gian này hiện do tổ chức Art Events quản lý về mặt văn hóa và được sử dụng để tổ chức các triển lãm, sự kiện và dự án nghệ thuật quốc tế.

Để đánh dấu sự trở lại của công trình lịch sử này, Art Events dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt không gian triển lãm mới vào cuối tháng 3 với sự tham dự của các khách mời quốc tế. Ban quản lý cho biết mục tiêu của dự án là trả lại cho thành phố một tòa nhà có giá trị lịch sử, đồng thời biến nơi đây thành địa điểm dành cho các hoạt động văn hóa và sáng tạo.

Triển lãm mang tên Art in the global stream (Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu) do giám tuyển Đỗ Tường Linh phụ trách.

Một trong những dự án đầu tiên được xác nhận tổ chức tại đây là triển lãm của Việt Nam trong khuôn khổ Venice Art Biennale 2026. Triển lãm mang tên Art in the global stream (Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu) do giám tuyển Đỗ Tường Linh phụ trách.

Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Venice Art Biennale lần thứ 61 dự kiến khai mạc vào tháng 5/2026 và kéo dài đến tháng 11 cùng năm. Sự kiện năm nay quy tụ 99 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Ông Filippo Perissinotto - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Art Events và Cultural Real Estate Studio - cho biết Biennale luôn là một trong những thời điểm quan trọng nhất của đời sống văn hóa quốc tế cũng như của Venice.

"Đây cũng là thời điểm trong năm mà tiềm năng phi thường của các địa điểm lịch sử trong thành phố được mở ra mạnh mẽ nhất. Sự kiện Cung điện Ca' Faccanon quay trở lại kể từ năm nay là một phần của hệ sinh thái văn hóa này, và là giá trị gia tăng cho toàn bộ Venice", ông Filippo Perissinotto nêu.

Một trong số các tác phẩm sẽ được trưng bày tại Venice Art Biennale.

Ra đời từ năm 1895 và được tổ chức định kỳ hai năm một lần, Venice Art Biennale từ lâu được xem là một trong những sự kiện nghệ thuật danh giá nhất thế giới. Với quy mô lớn và sức ảnh hưởng rộng, triển lãm thường được ví như "thế vận hội của mỹ thuật”, nơi quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, giám tuyển và tổ chức nghệ thuật quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam lần đầu tham gia Venice Art Biennale với dự án nghệ thuật độc lập tại không gian triển lãm riêng được xem là dấu mốc quan trọng đối với mỹ thuật trong nước. Triển lãm Art in the global stream hướng tới việc giới thiệu các góc nhìn nghệ thuật đương đại của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi các nền văn hóa không ngừng giao thoa và chuyển động.

Sự kiện này cũng phản ánh xu hướng hội nhập ngày càng mạnh mẽ của nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế. Những năm gần đây, Việt Nam tăng cường quảng bá văn hóa thông qua việc tham gia các sự kiện nghệ thuật lớn trên thế giới, đồng thời thúc đẩy kết nối với các đối tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực sáng tạo.

Triển lãm cũng mở ra cơ hội để nghệ sĩ Việt Nam đối thoại sâu rộng hơn với cộng đồng nghệ thuật toàn cầu. Đây cũng được xem là bước tiến mới trong hành trình đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới, góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh hội nhập.