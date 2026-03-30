Tổng Bí thư: Hà Nội phải hành động tương xứng với niềm tin của Trung ương, đi đầu, làm mẫu, tạo sức lan tỏa

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội cần chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai ngay khi các cơ chế, chính sách được ban hành; cụ thể hóa thành các chương trình, dự án với lộ trình rõ ràng, kết quả đo đếm được; hành động tương xứng với niềm tin của Trung ương, đi đầu, làm mẫu, tạo sức lan tỏa.

Chiều 30/3, Đoàn Kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn, tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Chủ động nhận diện và tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, báo cáo của Đoàn đã ghi nhận đầy đủ kết quả, thành tích của Thành ủy Hà Nội. Qua giám sát cho thấy, thành phố đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, đổi mới, quyết liệt; là địa phương gương mẫu đi đầu trong triển khai sớm, bài bản, có nhiều cách làm mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là trong xây dựng chương trình hành động, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và bước đầu đưa Nghị quyết vào cuộc sống với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kiểm đếm thường xuyên.

Tư duy chuyển mạnh từ “học nghị quyết” sang “thực hiện nghị quyết”, từ “đúng về chủ trương” sang “trúng và hiệu quả trong tổ chức thực hiện” là hướng đi đúng, cần tiếp tục phát huy.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc thành phố triển khai Nghị quyết Đại hội XIV gắn với xác lập mô hình phát triển mới với 3 trụ cột chiến lược, 4 nhóm nhiệm vụ lớn, 212 nhiệm vụ, đề án, dự án trọng tâm; đặc biệt là việc xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số với nhiều chỉ tiêu cao hơn mức bình quân cả nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tư duy đột phá, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Thủ đô.

Thành phố đã chủ động nhận diện và tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn lớn; từng bước tháo gỡ những nút thắt về hạ tầng, thể chế, quản trị, nguồn lực; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai, với 109 mô hình mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Thủ đô là điểm sáng nổi bật; 99,57% cử tri tham gia bỏ phiếu, thể hiện rõ niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân Thủ đô. Trong 2 ngày cuối tuần, HĐND thành phố khóa mới đã họp phiên đầu tiên để triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương.

Đoàn kiểm tra ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, bài bản, hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy; thể hiện rõ vai trò trung tâm, bản lĩnh, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo nhiều việc khó, việc mới, việc có tính chất đột phá.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.



Tổng Bí thư nhấn mạnh: Những chuyển biến tại Hà Nội thời gian qua là rất tích cực. Quan trọng hơn, không chỉ dừng lại ở kết quả cụ thể, mà đã hình thành rõ nét một khí thế mới, một vận tốc công việc mới, một tinh thần trách nhiệm mới trong toàn hệ thống chính trị. Từ thành phố đến cơ sở, từ cấp ủy, chính quyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên đều có sự chuyển biến rõ rệt về tư duy, cách làm, phong cách công tác; quyết liệt hơn, thực chất hơn, gắn với kết quả cụ thể hơn; qua đó tạo được sự đồng thuận, tin tưởng và sự hoan nghênh rộng rãi của Nhân dân Thủ đô…

Tổng Bí thư nhất trí với các nội dung về khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo; trong đó có việc một số cơ chế, chính sách còn chậm ban hành; phối hợp liên ngành còn bất cập; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; hạ tầng dữ liệu, chuyển đổi số còn chậm; tiến độ một số dự án chưa đạt yêu cầu; tình trạng “trên nóng - dưới chưa theo kịp” vẫn còn tồn tại. Những hạn chế này có nguyên nhân khách quan và chủ quan, song cần xác định nguyên nhân chủ quan là chính và phải được khắc phục ngay bằng quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt hơn.

Hà Nội phải đi đầu, làm mẫu, tạo sức lan tỏa

Liên quan tới những công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát đợt 1, gắn với khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong quán triệt, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; chuyển mạnh từ học tập sang tổ chức thực hiện, gắn với từng chương trình, dự án, công việc cụ thể; đo lường bằng sản phẩm, kết quả thực tế.

Thành phố cần tập trung lãnh đạo thúc đẩy 3 trụ cột chiến lược gắn với các chương trình, kế hoạch lớn; chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai ngay khi các cơ chế, chính sách được ban hành; cụ thể hóa thành các chương trình, dự án với lộ trình rõ ràng, kết quả đo đếm được; hành động tương xứng với niềm tin của Trung ương, đi đầu, làm mẫu, tạo sức lan tỏa.

Tổng Bí thư lưu ý cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; chủ động sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế vận hành.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, tập trung triển khai hiệu quả các nội dung giám sát đợt 2 với 3 chuyên đề: thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là các nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, đòi hỏi Hà Nội phải gương mẫu đi đầu.