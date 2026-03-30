Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam thanh niên tử vong trên quốc lộ, công an tìm nhân chứng

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nam thanh niên tử vong khi đi bộ trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh. Sau vụ việc, phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Ngày 30/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát thông báo tìm nhân chứng liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong trên quốc lộ 1A.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 20/3 tại km559+250, quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh cũ).

Nạn nhân được xác định là T.S.S. (27 tuổi, trú xã Dào San, tỉnh Lai Châu), tử vong khi đang đi bộ. Sau tai nạn, phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên tử vong.

Quá trình điều tra, công an xác định vào thời điểm trên có hai xe máy lưu thông theo hướng Nam – Bắc đi qua khu vực.

Cụ thể xe Vision màu đen, chở hai nam giới, trước đó ghé đổ xăng tại cây xăng Kỳ Văn, ngoài ra còn có xe máy côn tay màu xanh, do một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm màu trắng điều khiển.

Cơ quan công an nhận định những người đi trên hai phương tiện trên có thể chứng kiến vụ việc hoặc biết các tình tiết liên quan, đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ nguyên nhân tai nạn.

“Việc cung cấp thông tin kịp thời sẽ góp phần làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra cam kết bảo mật thông tin của người cung cấp theo quy định", thông báo nêu rõ.

Công an Hà Tĩnh đề nghị những cá nhân đi trên hai xe máy nói trên hoặc bất kỳ ai biết thông tin liên quan, liên hệ điều tra viên Bùi Việt Cường (0969.997.323) hoặc Nguyễn Xuân Thanh (0946.892.899).

Xem thêm

Cùng chuyên mục