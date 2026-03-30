Nam thanh niên tử vong trên quốc lộ, công an tìm nhân chứng

TPO - Một nam thanh niên tử vong khi đi bộ trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh. Sau vụ việc, phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Ngày 30/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát thông báo tìm nhân chứng liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong trên quốc lộ 1A.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 20/3 tại km559+250, quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh cũ).

Nạn nhân được xác định là T.S.S. (27 tuổi, trú xã Dào San, tỉnh Lai Châu), tử vong khi đang đi bộ. Sau tai nạn, phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên tử vong.

Quá trình điều tra, công an xác định vào thời điểm trên có hai xe máy lưu thông theo hướng Nam – Bắc đi qua khu vực.

Cụ thể xe Vision màu đen, chở hai nam giới, trước đó ghé đổ xăng tại cây xăng Kỳ Văn, ngoài ra còn có xe máy côn tay màu xanh, do một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm màu trắng điều khiển.

Cơ quan công an nhận định những người đi trên hai phương tiện trên có thể chứng kiến vụ việc hoặc biết các tình tiết liên quan, đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ nguyên nhân tai nạn.

“Việc cung cấp thông tin kịp thời sẽ góp phần làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra cam kết bảo mật thông tin của người cung cấp theo quy định", thông báo nêu rõ.

Công an Hà Tĩnh đề nghị những cá nhân đi trên hai xe máy nói trên hoặc bất kỳ ai biết thông tin liên quan, liên hệ điều tra viên Bùi Việt Cường (0969.997.323) hoặc Nguyễn Xuân Thanh (0946.892.899).