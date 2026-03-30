Kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới

TPO - Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phan Thiên Định tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Ngày 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ I để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự HĐND và UBND tỉnh.

Với sự thống nhất, tín nhiệm của 100% đại biểu dự họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và bà Nguyễn Thị Việt Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cũng tại kỳ họp, với số phiếu tán thành 100%, HĐND tỉnh đã bầu ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm các ông Trần Báu Hà, Hồ Huy Thành và bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Ngoài ra, kỳ họp cũng tiến hành bầu 15 Ủy viên UBND tỉnh, hoàn thiện bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cam kết tiếp tục rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm; kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo; đổi mới phương thức quản lý, điều hành; sâu sát cơ sở, lắng nghe Nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng tập thể UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.