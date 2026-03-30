Hà Nội xuất hiện mưa đá

TPO - Nhiều khu vực tại Hà Nội như Hà Đông, Long Biên, Đông Ngạc xảy ra mưa đá trong cơn dông sáng sớm nay (30/3). Những ngày qua, nhiều khu vực ở miền Bắc cũng xuất hiện mưa đá.

Sáng nay, vùng hội tụ gió trên cao gây ra một đợt mưa dông mạnh ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc, kèm sấm sét.

Trong đó, Thủ đô Hà Nội ghi nhận tình trạng mưa đá tại nhiều nơi lúc sáng sớm nay, như khu vực Hà Đông, Long Biên, Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm cũ), Đông Anh. Mưa dông gây ra tình trạng cây gãy đổ ở một số nơi.

Hà Nội xuất hiện mưa đá trong sáng sớm nay (30/3).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong sáng nay, Hà Nội tạnh mưa, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng mạnh, trời có nắng nóng.

Miền Bắc sáng nay, mưa lớn còn tiếp tục khu vực Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng. Chiều nay dự báo mưa giảm, trời nắng, nền nhiệt tăng nhanh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, miền Bắc đang trong thời gian giao mùa. Sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng – lạnh thường gây mưa tình trạng dông lốc, mưa đá.

Trong sáng qua (29/3), hội tụ gió trên cao bất ngờ gây ra trận mưa dông mạnh ở nhiều tỉnh/thành phố miền Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, riêng Hà Nội xuất hiện mưa dông mạnh nhưng trong thời gian ngắn, cá biệt điểm đo Phú Diễn có mưa rất to.

Trước đó vào chiều 22/3, mưa dông kèm mưa đá khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều ha hoa màu bị tàn phá tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ.

Xem thêm

Cùng chuyên mục