Ông Hoàng Vũ Thảnh làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Sáng 30/3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho ông Hoàng Vũ Thảnh. Ảnh: Việt Dũng

Chúc mừng ông Hoàng Vũ Thảnh được tin tưởng giao trọng trách mới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành tài chính trong mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, cực tăng trưởng của cả nước.

Ông Được đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, quy tụ trí tuệ tập thể, chủ động tham mưu UBND TPHCM thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cam kết không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cùng tập thể lãnh đạo Sở đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu thành phố các nội dung chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974, quê TP Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.