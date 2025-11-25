Tỉnh ủy Cao Bằng trao quyết định về công tác cán bộ

TPO - Chị Triệu Thanh Dung - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hạ Lang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, Tỉnh ủy Cao Bằng điều động, bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan thuộc UBND và MTTQ tỉnh.

Ngày 25/11, ông Vũ Hồng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định điều động chị Triệu Thanh Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hạ Lang, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, điều động ông Hà Ngọc Tú, Bí thư xã Hạ Lang đến công tác tại Thanh tra tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Cao Bằng điều động ông Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến công tác tại Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng, giới thiệu hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch cơ quan này, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; Điều động ông Lê Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cao Bằng đến công tác tại Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh, giới thiệu bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường Vụ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc điều động bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Bổ nhiệm ông Hoàng Đức Thọ - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Bổ nhiệm bà Hà Thu Trang - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Vũ Hồng Quang tin tưởng trên cương vị mới, trọng trách mới, các cán bộ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; sớm bắt tay ngay vào công việc, nắm bắt công việc nhanh, sâu sát với cơ sở, tận tâm, tận lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao bằng đề nghị các cán bộ sau khi nhận nhiệm vụ mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức Đại hội MTTQ, Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo vận hành tốt bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với các đơn vị, địa phương có nhân sự điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đề nghị tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức ngay công tác bàn giao nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhận nhiệm vụ mới triển khai ngay các công việc theo kế hoạch.

Tân Bí thư Đảng ủy xã Hạ Lang - bà Triệu Thanh Dung khẳng định đây là vinh dự lớn đối với mỗi cá nhân và cũng là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Mỗi cá nhân sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi kinh nghiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết cùng tập thể cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.