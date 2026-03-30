Hà Nội Đề nghị hủy đề xuất 'tích hợp nhà lưu tro cốt vào không gian ngầm của các công viên lớn'

TPO - Cùng với mục tiêu tỷ lệ hỏa táng đạt 100% trên toàn địa bàn Thủ đô (kể cả nông thôn), Hà Nội cũng nhấn mạnh việc phát triển mô hình "Công viên nghĩa trang" thân thiện môi trường, đóng cửa toàn bộ nghĩa trang phân tán, nhỏ lẻ không đúng quy hoạch theo lộ trình và xóa bỏ hoàn toàn việc tổ chức tang lễ gây cản trở giao thông tại gia đình.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, chiều 28/3, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tại Báo cáo thuyết minh Quy hoạch, định hướng Quy hoạch Vùng Thủ đô trong mối quan hệ giữa Hà Nội và Vùng về vấn đề nghĩa trang có nhiều nội dung đáng chú ý.

Một nhà lưu tro cốt hiện đại. Ảnh minh họa

Vấn đề nghĩa trang tại Hà Nội không chỉ giải quyết nhu cầu nội tại mà còn đóng vai trò là địa bàn bố trí các công trình đầu mối cấp Vùng và Quốc gia. Trong đó, Hà Nội là nơi đặt nghĩa trang cấp Vùng: Quy hoạch xác định nghĩa trang Yên Kỳ (Hà Nội) tiếp tục là nghĩa trang cấp Vùng của Vùng Thủ đô Hà Nội. Hà Nội cũng là nơi đặt nghĩa trang cấp Quốc gia: Quy hoạch cụ thể hóa vị trí nghĩa trang Quốc gia tại xã Yên Xuân (Hà Nội); đồng thời, dự án Nhà tang lễ Quốc gia cũng được quy hoạch tại Hà Nội.

Báo cáo khuyến khích các nghĩa trang công viên và công trình hỏa táng thực hiện dịch vụ liên tỉnh theo cơ chế thị trường. Điều này có nghĩa là người dân các tỉnh lân cận có thể sử dụng dịch vụ tại các nghĩa trang tập trung của Hà Nội hoặc các tỉnh khác để tiết kiệm chi phí và tận dụng cơ sở hạ tầng chung, không phân biệt địa giới hành chính.

Về quan điểm, báo cáo khẳng định: Chuyển từ "địa táng" sang "hỏa táng" là hướng đi bắt buộc. Nghĩa trang phải được công viên hóa, ngầm hóa và hiện đại hóa. Nhà tang lễ phải được quy hoạch theo hướng hiện đại, đa tầng và tích hợp với các cơ sở y tế hoặc nghĩa trang công viên.

Mục tiêu 100 năm: Tỷ lệ hỏa táng đạt 100% trên toàn địa bàn Thủ đô (kể cả nông thôn). Đóng cửa toàn bộ nghĩa trang phân tán, nhỏ lẻ không đúng quy hoạch. 100% các khu đô thị có nhà tang lễ chuyên dụng; xóa bỏ hoàn toàn việc tổ chức tang lễ gây cản trở giao thông tại gia đình.

Quy hoạch mới đặt ra các mục tiêu và định hướng thay đổi căn bản dựa trên thực tế "đất chật người đông" và xu hướng văn minh. Mục tiêu đến năm 2030: Tỷ lệ hỏa táng đạt 80%; Đến năm 2045: Đạt 90%; Tầm nhìn 100 năm: Phấn đấu tỷ lệ hỏa táng toàn Thành phố đạt 100% (cả đô thị và nông thôn).

Hà Nội sẽ đầu tư tập trung để hoàn thiện các nghĩa trang cấp vùng, cấp Thành phố (như Yên Kỳ, Vĩnh Hằng, Thạch Thất, Việt Long, Chuyên Mỹ) với hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện để người dân tự nguyện chuyển dịch.

Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh vào phát triển mô hình "Công viên nghĩa trang" thân thiện môi trường. Trong đó hạ tầng ngầm tích hợp bằng cách đưa các nhà lưu tro cốt vào không gian ngầm của các công viên lớn. Điều này đúng với định hướng "Đa tầng - Đa lớp" của Trung Ương. Lưu tro cốt (chỉ tốn khoảng 0,2m²/ô) thay vì cát táng (chôn lại cốt sau hỏa táng) để tiết kiệm đất.

Tại ý kiến đóng góp về nội dung này, các cơ quan chức năng và chuyên gia cho rằng: Mỗi đô thị vệ tinh cần tự giải quyết vấn đề hạ tầng tang lễ, nghĩa trang để tránh tình trạng người dân phải di chuyển đan chéo gây ùn tắc và quá tải cho trung tâm.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, cần có mục riêng định hướng không gian xanh để hiện thực hóa mục tiêu "Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố". Đề nghị hủy bỏ đề xuất đặt nhà lưu tro cốt ngầm dưới các công viên lớn vì sẽ gây xung đột chức năng sử dụng công cộng và khó kêu gọi xã hội hóa.

Tiếp thu giải trình về nội dung này, UBND TP Hà Nội cho biết, Đồ án sẽ cập nhật nguyên tắc thiết kế hạ tầng đồng bộ: mỗi đô thị vệ tinh phải tự giải quyết hạ tầng tang lễ, nghĩa trang, tránh tình trạng di chuyển đan chéo gây ùn tắc giao thông. Cơ quan lập quy hoạch sẽ nghiên cứu tích hợp 5 vị trí phát triển nghĩa trang, hỏa táng với quy mô 20-30ha/dự án tại các vùng ven (1 điểm tại Sóc Sơn; 4 điểm tại Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ).

Đặc biệt, tiếp thu ý kiến đóng góp, Đồ án loại bỏ đề xuất đặt nhà lưu tro cốt ngầm dưới các công viên lớn nhằm tránh xung đột chức năng công cộng và tạo thuận lợi cho xã hội hóa đầu tư.