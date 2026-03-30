Hà Nội thông tin về tiến độ dự án khẩn cấp đường Vành đai 2,5

TPO - Từ đầu tháng 1/2026 đến nay, các phường Yên Hòa, Thanh Xuân, Cầu Giấy tập trung công tác GPMB dự án. Đến nay, tất cả các phường đã công bố phương án bồi thường, hiện đang chi trả tiền cho các hộ dân.

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố về tiến độ Dự án khẩn cấp Đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Theo UBND TP. Hà Nội, từ đầu tháng 1/2026 đến nay, các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân đã tập trung thực hiện Dự án thành phần 1 (giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư).

Tại phường Cầu Giấy, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 32.160m2 và 359 ngôi mộ.

Dự án Đường Vành đai 2,5 thuộc phường Cầu Giấy

Đến ngày 26/3, phường đã hoàn thành di chuyển mộ 359/359 mộ (100%), thu hồi GPMB xong 24.656 m2 (đạt 76%).

Tại phường Yên Hoà, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 25.370,6 m2 và 83 ngôi mộ. Đến nay đã hoàn thành di chuyển mộ 83 mộ (đạt 100%); ban hành 366/366 phương án thu hồi đất.

Hiện phường đã đã hoàn thiện hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất của 250 phương án, di dời 9 trường hợp.

Tại phường Thanh Xuân, tổng số diện tích cần thu hồi phục vụ dự án khoảng 39.053,9m2. Hiện phường đã ban hành 475/475 phương án thu hồi đất.

Đến nay, phường đã phê duyệt 14/475 phương án. Hiện đang dự thảo 330 phương án thu hồi đất.

Sau khi hoàn thành dự án thành phần 1, chủ đầu tư sẽ triển khai dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng dự án).

Theo UBND TP. Hà Nội, Đường vành đai 2,5 bắt đầu từ khu đô thị mới Ciputra, kết thúc tại điểm giao cắt với vành đai 3 (đoạn gần cầu Thanh Trì). Tuyến đường chia làm 13 đoạn với tổng chiều dài khoảng 19,64 km, bề rộng quy hoạch từ 40-50m.

Đến nay, tuyến đường vành đai 2.5 đã được đưa vào sử dụng 5/13 đoạn, 5 đoạn đang đầu tư và 3 đoạn chưa đầu tư.

Để phát huy được hiệu quả khai thác của tuyến đường, phân bổ lưu lượng xe theo đường vành đai, giảm ùn tắc giao thông trên các trục hướng tâm, việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường Vành đai 2.5 các đoạn còn lại là rất cấp thiết.

Ngày 4/1/2026, UBND thành phố đã ban hành Lệnh đầu tư xây dựng khẩn cấp Dự án Đường Vành đai 2,5 gồm các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi với chiều dài khoảng 2,26km.

Trong đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ chiều dài khoảng 0,71km, B= 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng chiều dài khoảng 0,6km, B=40m; đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi chiều dài khoảng 0,95km, B=40m.

Dự án được thực hiện trong năm 2026, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.401 tỷ đồng.