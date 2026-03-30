Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Huế:

Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 4 tuổi lạc giữa núi đồi

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều giờ căng mình tìm kiếm trong đêm, lực lượng chức năng cùng người dân xã Lộc An (TP. Huế) đã tìm thấy bé trai 4 tuổi chạy lạc trên khu đồi gần nhà, cách vị trí mất tích khoảng 500m.

Sáng 30/3, ông Võ Đại Thắng - Chủ tịch UBND xã Lộc An, TP. Huế, xác nhận cháu L.G.P. (SN 2021, trú thôn Bạch Thạch) đã được tìm thấy an toàn sau khi mất tích trong đêm tối khiến gia đình và người thân lo lắng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h25 tối 29/3. Thời điểm trên, cháu P. (có biểu hiện thiểu năng) sang nhà hàng xóm chơi. Nghe chó sủa bất ngờ, cháu P. hoảng sợ bỏ chạy theo hướng lên khu đồi gần nhà rồi mất dấu.

chau-be-mat-tich.jpg
Lực lượng chức năng cùng người nhà tìm thấy bé trai 4 tuổi bị mất tích giữa núi đồi sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức báo cho chính quyền địa phương, đồng thời huy động người thân và hàng xóm hỗ trợ tổ chức tìm kiếm.

Nhận tin báo, chính quyền xã Lộc An khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự cùng người dân chia nhiều hướng, rà soát khu vực đồi núi và các lối mòn xung quanh trong đêm tối.

Đến khoảng 1h05 rạng sáng 30/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu P. tại khu đồi phía sau nhà hàng xóm, cách nơi mất tích khoảng 500m. Khi được tìm thấy, cháu trong trạng thái hoảng loạn, nhưng sức khỏe cơ bản ổn định, không có dấu hiệu bị thương.

