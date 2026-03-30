Huế: Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 4 tuổi lạc giữa núi đồi

TPO - Sau nhiều giờ căng mình tìm kiếm trong đêm, lực lượng chức năng cùng người dân xã Lộc An (TP. Huế) đã tìm thấy bé trai 4 tuổi chạy lạc trên khu đồi gần nhà, cách vị trí mất tích khoảng 500m.

Sáng 30/3, ông Võ Đại Thắng - Chủ tịch UBND xã Lộc An, TP. Huế, xác nhận cháu L.G.P. (SN 2021, trú thôn Bạch Thạch) đã được tìm thấy an toàn sau khi mất tích trong đêm tối khiến gia đình và người thân lo lắng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h25 tối 29/3. Thời điểm trên, cháu P. (có biểu hiện thiểu năng) sang nhà hàng xóm chơi. Nghe chó sủa bất ngờ, cháu P. hoảng sợ bỏ chạy theo hướng lên khu đồi gần nhà rồi mất dấu.

Lực lượng chức năng cùng người nhà tìm thấy bé trai 4 tuổi bị mất tích giữa núi đồi sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức báo cho chính quyền địa phương, đồng thời huy động người thân và hàng xóm hỗ trợ tổ chức tìm kiếm.

Nhận tin báo, chính quyền xã Lộc An khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự cùng người dân chia nhiều hướng, rà soát khu vực đồi núi và các lối mòn xung quanh trong đêm tối.

Đến khoảng 1h05 rạng sáng 30/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu P. tại khu đồi phía sau nhà hàng xóm, cách nơi mất tích khoảng 500m. Khi được tìm thấy, cháu trong trạng thái hoảng loạn, nhưng sức khỏe cơ bản ổn định, không có dấu hiệu bị thương.