Zalo nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Hôm 11/3/2026, Zalo đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng bằng khen nhờ những đóng góp trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai suốt nhiều năm qua.

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Zalo trong việc phối hợp cùng các cơ quan quản lý ứng dụng nền tảng công nghệ để truyền tải thông tin cảnh báo, hỗ trợ người dân chủ động phòng tránh và ứng phó với các tình huống thiên tai.

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết cực đoan với các đợt bão, mưa lớn và lũ lụt xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước. Không ít địa phương, đặc biệt tại miền Trung và miền Bắc, đã phải đối mặt với các đợt mưa kéo dài, gây ngập lụt và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Lần đầu tiên trong một năm, cả nước ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lịch sử tại 20 con sông. Theo số liệu cập nhật từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), thiên tai trong năm 2025 đã gây thiệt hại ước tính 97.000 tỷ đồng, 419 người chết và mất tích.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng công nghệ để truyền tải thông tin cảnh báo sớm và hỗ trợ người dân ứng phó đang trở thành một giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam với gần 80 triệu người dùng, Zalo giúp các bản tin cảnh báo mưa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét hay sạt lở đất được lan tỏa nhanh chóng đến nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt quan trọng với những khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo. Thông qua hệ thống Zalo Official Account và Zalo Mini App, các tin tức khẩn cấp có thể được gửi tới hàng triệu người dùng chỉ trong vài phút, giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh hoặc sơ tán khi cần thiết.

Các bản tin cảnh báo được thiết kế trực quan với hình ảnh minh họa, hướng dẫn ứng phó, bản đồ cảnh báo và thông tin liên hệ cứu hộ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và chia sẻ lại cho người thân, cộng đồng xung quanh. Nhờ đó, thông tin cảnh báo được lan tỏa rộng rãi trong xã hội, góp phần nâng cao khả năng phản ứng của cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp.

Để công tác đưa thông tin phòng, chống thiên tai được hiệu quả, Zalo đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng trên cả nước, tiêu biểu phải kể đến Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Sở Thông tin Truyền thông TP. Hà Nội, Tổng Đài 1022 Đà Nẵng và một số đơn vị tỉnh, thành khác. Từ năm 2020 đến năm 2025, Zalo đã hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi gần 1 tỷ thông báo cảnh báo thiên tai tới người dân tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, góp phần nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, tổng cộng đã có 536.181.071 tin nhắn cảnh báo khẩn cấp được gửi đến người dân.

Zalo Official Account cung cấp các bản tin cảnh báo khẩn cấp tới hàng triệu người dùng.

Bên cạnh các kênh cảnh báo và gửi thông tin, Zalo cũng phát triển tính năng Zalo SOS nhằm hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp. Tính năng Zalo SOS cho phép người dùng chia sẻ trạng thái an toàn hoặc gửi yêu cầu trợ giúp trực tiếp trên ứng dụng, đồng thời kết nối với tổng đài khẩn cấp 112 khi cần thiết.

Trong thời điểm siêu bão Yagi năm 2024, tính năng Zalo SOS đã giúp hơn 586.000 người chia sẻ trạng thái an toàn, đồng thời hỗ trợ 72.000 người kết nối cứu trợ và 36.400 trường hợp liên hệ khẩn cấp.

Tính chung cho toàn bộ các đợt thiên tai diễn ra trong năm 2025, tính năng Zalo SOS đã ghi nhận 651.000 người chia sẻ trạng thái “tôi đã an toàn”, khoảng 82.000 người gửi yêu cầu hỗ trợ và gần 73.000 cuộc gọi được kết nối tới tổng đài 112.

Zalo SOS giúp người dân gửi yêu cầu hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.

Đến cuối tháng 11/2025, khi nhiều địa phương đối mặt với tình hình bão lũ nghiêm trọng, đội ngũ Zalo đã cấp tốc cập nhật tính năng “Bản đồ” vào Zalo SOS trong vòng 24 giờ để hỗ trợ hoạt động kết nối cứu hộ, cứu nạn trong thời khắc nguy cấp. Chỉ sau 7 ngày triển khai, Bản đồ Zalo SOS ghi nhận 13,9 triệu lượt tiếp cận, 5.500 người thông báo đang gặp nguy hiểm và 11.300 cuộc gọi khẩn cấp đến tổng đài tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa.

Việc ứng dụng công nghệ vào công tác phòng, chống thiên tai không chỉ giúp truyền tải thông tin nhanh hơn mà còn tăng khả năng kết nối giữa người dân và cơ quan chức năng trong các tình huống khẩn cấp. Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi tới Zalo chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực tích cực trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam.