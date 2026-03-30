Miền Bắc tiếp tục mưa to trước khi hửng nắng

TPO - Sáng nay (30/3), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, từ trưa chiều mưa giảm, trời hửng nắng. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay trời nắng nóng, ít mưa, riêng Thanh Hoá đến Huế có nắng nóng gay gắt.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, đêm qua và sáng sớm nay (30/3), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa nhiều nhất tập trung tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai.

Dự báo sáng 30/3, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 30mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa chiều nay, miền Bắc giảm mưa, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, từ trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Hà Nội tiếp tục có mưa dông rải rác trong sáng nay (30/3).

Dự báo ngày mai (31/3), miền Bắc có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 35-36 độ, khu vực Tây Bắc Bộ từ 36-38 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo ngày mai, miền Trung có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, riêng vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế có nắng nóng gay gắt 36-38 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực Đông Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #nắng nóng #nắng nóng hôm nay #nắng nóng miền trung #nắng nóng miền Bắc #nắng nóng Hà Nội

