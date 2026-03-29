Nhiều khu vực miền Bắc bất ngờ hứng mưa lớn

Nguyễn Hoài
TPO - Hội tụ gió trên cao bất ngờ gây ra trận mưa dông mạnh ở nhiều tỉnh/thành phố miền Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng sáng nay, riêng Hà Nội xuất hiện mưa dông mạnh nhưng trong thời gian ngắn, cá biệt điểm đo Phú Diễn có mưa rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong sáng nay (29/3), trên khu vực miền Bắc nước ta hình thành một vùng hội tụ gió trên cao, gây ra một đợt mưa dông mạnh kèm sấm sét ở một số tỉnh/thành miền Bắc.

Trên hệ thống theo dõi lượng mưa trực tuyến Vrain, Thái Nguyên là địa phương hứng chịu lượng mưa lớn nhất. Mưa xuất hiện trên diện rộng ở địa phương này với cường độ khá lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm.

Thủ đô Hà Nội cũng xuất hiện mưa diện rộng kèm gió mạnh và sấm sét. Thời gian mưa ngắn nhưng cường độ mưa khá mạnh, lượng mưa sáng nay phổ biến từ 20-30mm, đáng chú ý tại khu vực Nhà văn hoá Mai Dịch, phường Phú Diễn, lượng mưa lên tới 98.2mm trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có thể xuất hiện mưa, mưa rào, xen lẫn với nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng lưu ý, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa. Sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng lạnh có thể gây ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, trong chiều 22/3, mưa dông đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều ha hoa màu bị tàn phá tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ.

Dự báo sang ngày 30/3, miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay. Trong đó, khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 -36 độ.

Ngày 31/3, toàn miền Bắc có nắng nóng diện rộng, từ 1/4, nắng nóng dịu dần. Trong hai các ngày từ 30/3-1/4, miền Bắc dự báo ít mưa, tuy nhiên cần đề phòng các cơn dông nhiệt đột ngột vào cuối chiều, thường gây mưa cường độ mạnh kèm gió giật và sấm sét. Các cơn dông nhiệt này chỉ có thể dự báo trước từ 45-60 phút.

Nguyễn Hoài
Xem thêm

Cùng chuyên mục